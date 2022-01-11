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Шведских и норвежских лыжников подозревают в использовании запрещённых смазок

Информацию подтвердил гоночный директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньерей.

11 января, 15:35

Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Лыжников из Норвегии и Швеции подозревают в использовании запрещённых гоночных смазок во время Кубка Скандинавии в Фалуне. Об этом сообщает телекомпания NRK.

Имена нарушителей не уточняются. Известно, что они использовали смазочные материалы, содержащие фтор С8.

Данная продукция запрещена в странах Евросоюза. Мази, содержащие фтор С8, нельзя использовать на лыжных соревнованиях, поскольку они могут обеспечить конкурентное преимущество.

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Гоночный директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньерей подтвердил, что некоторые участники соревнований в Фалуне использовали мази, содержащие фторуглероды C8. По его словам, дело может быть передано в трибунал организации.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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