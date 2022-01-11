Шведских и норвежских лыжников подозревают в использовании запрещённых смазок
Информацию подтвердил гоночный директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньерей.
Фото © ТАСС / Терещенко Михаил
Лыжников из Норвегии и Швеции подозревают в использовании запрещённых гоночных смазок во время Кубка Скандинавии в Фалуне. Об этом сообщает телекомпания NRK.
Имена нарушителей не уточняются. Известно, что они использовали смазочные материалы, содержащие фтор С8.
Данная продукция запрещена в странах Евросоюза. Мази, содержащие фтор С8, нельзя использовать на лыжных соревнованиях, поскольку они могут обеспечить конкурентное преимущество.
Гоночный директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньерей подтвердил, что некоторые участники соревнований в Фалуне использовали мази, содержащие фторуглероды C8. По его словам, дело может быть передано в трибунал организации.
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