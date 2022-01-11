Шведских и норвежских лыжников подозревают в использовании запрещённых смазок

Лыжников из Норвегии и Швеции подозревают в использовании запрещённых гоночных смазок во время Кубка Скандинавии в Фалуне. Об этом сообщает телекомпания NRK.

Имена нарушителей не уточняются. Известно, что они использовали смазочные материалы, содержащие фтор С8.

Данная продукция запрещена в странах Евросоюза. Мази, содержащие фтор С8, нельзя использовать на лыжных соревнованиях, поскольку они могут обеспечить конкурентное преимущество.