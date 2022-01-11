Депутат Веллер назвал "жёлтой сплетней" новость о задержании сына пьяным за рулём
По данным СМИ, правоохранители составили на Михаила административный протокол.
Фото © ТАСС / Серебряков Дмитрий
Депутат Госдумы Алексей Веллер, который выступает за ужесточение наказания водителям-лихачам, отказался обсуждать тему предполагаемого задержания своего сына Михаила за езду в пьяном виде. Информацию он назвал выдумкой журналистов.
"Я не собираюсь эту тему обсуждать, это жёлтая сплетня. Всё, спасибо, всего доброго", — поставил он точку в разговоре с "Газетой.ru".
По данным СМИ, автомобиль Михаила Веллера был остановлен в Мурманске, сам мужчина находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. На нарушителя составили административный протокол.
Напомним, что ранее в России вступил в силу закон об уголовной ответственности для злостных нарушителей ПДД. Помимо тюремного срока предусматривается крупный денежный штраф или обязательные общественные работы. Так, за неоднократный выезд на встречку или превышение скорости более чем на 60 км/ч водителю грозит лишение свободы сроком на три года, а также штраф от 300 до 500 тысяч рублей.
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