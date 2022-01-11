Депутат Веллер назвал "жёлтой сплетней" новость о задержании сына пьяным за рулём

Депутат Госдумы Алексей Веллер, который выступает за ужесточение наказания водителям-лихачам, отказался обсуждать тему предполагаемого задержания своего сына Михаила за езду в пьяном виде. Информацию он назвал выдумкой журналистов.

"Я не собираюсь эту тему обсуждать, это жёлтая сплетня. Всё, спасибо, всего доброго", — поставил он точку в разговоре с "Газетой.ru".

По данным СМИ, автомобиль Михаила Веллера был остановлен в Мурманске, сам мужчина находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. На нарушителя составили административный протокол.