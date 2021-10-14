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Хинштейн заявил о намерении проверить наличие зарубежных счетов депутата Веллера

Он напомнил, что закон запрещает людям занимающим или замещающим госдолжности, владеть иностранными активами.

14 октября, 13:13
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/Hinshtein" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Александр Хинштейн</a></p>

Фото © Telegram / Александр Хинштейн

Заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия", глава Комитета по информационной политике Госдумы Александр Хинштейн намерен обратиться в Генпрокуратуру РФ и ряд других организаций с целью проверить, есть ли у депутата нижней палаты парламента Алексея Веллера банковские счета в Лихтенштейне.

"Запросы о возможном наличии у депутата ГД Алексея Веллера банковского счёта в Лихтенштейне будут направлены в Генпрокуратуру, Центризбирком и Росфинмониторинг в ближайшее время. О результатах проверок обязательно сообщим публично", — написал он в своём телеграм-канале.

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Хинштейн напомнил, что принятый по инициативе президента России Владимира Путина закон запрещает людям, занимающим или замещающим государственные должности, владеть иностранными счетами. И неважно, "один доллар там лежит или 4,1 миллиона евро", подчеркнул он.

Ранее Лайф рассказывал, что на Украине проверят декларацию Зеленского с учётом "досье Пандоры". Этим займётся Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Также будет проанализирована декларация главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, который вместе с лидером Незалежной упоминается в расследовании международной группы журналистов.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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