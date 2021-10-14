Хинштейн заявил о намерении проверить наличие зарубежных счетов депутата Веллера

Заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия", глава Комитета по информационной политике Госдумы Александр Хинштейн намерен обратиться в Генпрокуратуру РФ и ряд других организаций с целью проверить, есть ли у депутата нижней палаты парламента Алексея Веллера банковские счета в Лихтенштейне.

"Запросы о возможном наличии у депутата ГД Алексея Веллера банковского счёта в Лихтенштейне будут направлены в Генпрокуратуру, Центризбирком и Росфинмониторинг в ближайшее время. О результатах проверок обязательно сообщим публично", — написал он в своём телеграм-канале.

Хинштейн напомнил, что принятый по инициативе президента России Владимира Путина закон запрещает людям, занимающим или замещающим государственные должности, владеть иностранными счетами. И неважно, "один доллар там лежит или 4,1 миллиона евро", подчеркнул он.