На Украине проверят декларацию Зеленского с учётом "досье Пандоры"

Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) изучит данные о возможных офшорах президента страны Владимира Зеленского, которые были опубликованы в так называемом "досье Пандоры". Это будет сделано в рамках ежегодной проверки декларации главы государства, заявил глава агентства Александр Новиков.

"Проводим (обычно. — Прим. Лайфа) полную проверку декларации президента. Во время проверки используем в том числе данные СМИ, сотрудничаем с журналистами. Так что эта информация (из "досье Пандоры". — Прим. Лайфа) также будет учтена. Первая декларация, которая проверяется в стране, — это декларация президента. Проверка была начата ещё в апреле, и её результаты будут опубликованы до 18 октября", — сообщил Новиков в беседе с изданием "Новое время".

По словам главы агентства, также будет проанализирована декларация главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, который вместе с Зеленским упоминается в расследовании. А вот декларацию ещё одного фигуранта — первого помощника Зеленского Сергея Шефира — НАПК проверить не сможет, так как он работает на общественных началах.

Новиков уточнил, что отсутствие в декларации средств на счетах офшорных компаний не считается нарушением. Нарушение — это неотражение самих компаний, если эти компании принадлежат субъектам, добавил он. Руководитель НАПК пояснил, что основания для ответственности Зеленского могут быть только в том случае, если обнародованная информация касалась того периода, когда он уже занимал пост президента Украины.