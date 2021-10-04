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Текущий сбой в работе Facebook стал сильнейшим за 13 лет

В 2008 году соцсеть не работала около суток у 80 миллионов пользователей.

4 октября, 20:54

Фото © Pixabay

Нынешний сбой в работе соцсети Facebook ("Фейсбук") стал самым серьёзным и продолжительным с 2008 года. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Проблемы в работе сервиса наблюдаются уже пять часов.

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"Это уже стало самым продолжительным отключением для технологического гиганта с 2008 года, когда Facebook был офлайн для 80 миллионов пользователей около суток", — пишет CNBC.

Предыдущий масштабный сбой произошёл в 2019 году, тогда он продолжался четыре часа.

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Напомним, сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp произошёл вечером 4 октября. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои зафиксированы в работе "Твиттера" и Gmail.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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