Текущий сбой в работе Facebook стал сильнейшим за 13 лет

Нынешний сбой в работе соцсети Facebook ("Фейсбук") стал самым серьёзным и продолжительным с 2008 года. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Проблемы в работе сервиса наблюдаются уже пять часов.

"Это уже стало самым продолжительным отключением для технологического гиганта с 2008 года, когда Facebook был офлайн для 80 миллионов пользователей около суток", — пишет CNBC.