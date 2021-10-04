Сервис Gmail стал очередной жертвой глобального сбоя в Интернете
Судя по данным сайта Downdetector, проблемы начались около 11 часов вечера.
Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
Очередным сервисом, где вечером 4 октября произошёл глобальный сбой, стал Gmail (почтовая служба от компании Google). Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Фото © Downdetector
"Отчёты пользователей указывают на проблемы у Gmail", — сообщает сервис.
Напомним, сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp произошёл вечером 4 октября. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальный сбой зафиксирован в работе "Твиттера".
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