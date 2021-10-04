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Сервис Gmail стал очередной жертвой глобального сбоя в Интернете

Судя по данным сайта Downdetector, проблемы начались около 11 часов вечера.

4 октября, 20:38
<p>Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Очередным сервисом, где вечером 4 октября произошёл глобальный сбой, стал Gmail (почтовая служба от компании Google). Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Фото © Downdetector

Фото © Downdetector

"Отчёты пользователей указывают на проблемы у Gmail", — сообщает сервис.

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Напомним, сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp произошёл вечером 4 октября. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальный сбой зафиксирован в работе "Твиттера".

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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