НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Facebook считают кибератаку маловероятной причиной глобального сбоя

Facebook, Instagram и WhatsApp работают на основе различающихся технологий, и одна хакерская атака вряд ли могла бы повлиять на все системы одновременно, отметили в компании.

4 октября, 20:17

Фото © Pixabay

Кибератака вряд ли могла стать причиной сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на сотрудников кибербезопасности "Фейсбука", которые пожелали остаться неизвестными.

Сотрудники Facebook не могут попасть в здание компании из-за сбоя в системе безопасности

Сотрудники Facebook не могут попасть в здание компании из-за сбоя в системе безопасности

"Два члена службы безопасности Facebook... заявили, что проблемы вряд ли вызвала кибератака", — сказано в сообщении на сайте издания.

Отмечается, что приложения работают на основе различающихся технологий, и одна хакерская атака вряд ли могла бы повлиять на все системы одновременно.

Эксперт по кибербезопасности назвал вероятную причину сбоя в работе сервисов Facebook

Эксперт по кибербезопасности назвал вероятную причину сбоя в работе сервисов Facebook

Напомним, сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошёл около 19:00 мск. Таким образом, он продолжается уже четыре часа. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальный сбой зафиксирован в работе Twitter.

СМИ: Хакеры выставили на продажу данные 1,5 млрд пользователей Facebook после глобального сбоя

СМИ: Хакеры выставили на продажу данные 1,5 млрд пользователей Facebook после глобального сбоя

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1