В Facebook считают кибератаку маловероятной причиной глобального сбоя

Кибератака вряд ли могла стать причиной сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на сотрудников кибербезопасности "Фейсбука", которые пожелали остаться неизвестными.

"Два члена службы безопасности Facebook... заявили, что проблемы вряд ли вызвала кибератака", — сказано в сообщении на сайте издания.