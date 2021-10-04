В Facebook считают кибератаку маловероятной причиной глобального сбоя
Facebook, Instagram и WhatsApp работают на основе различающихся технологий, и одна хакерская атака вряд ли могла бы повлиять на все системы одновременно, отметили в компании.
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Кибератака вряд ли могла стать причиной сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на сотрудников кибербезопасности "Фейсбука", которые пожелали остаться неизвестными.
"Два члена службы безопасности Facebook... заявили, что проблемы вряд ли вызвала кибератака", — сказано в сообщении на сайте издания.
Отмечается, что приложения работают на основе различающихся технологий, и одна хакерская атака вряд ли могла бы повлиять на все системы одновременно.
Напомним, сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошёл около 19:00 мск. Таким образом, он продолжается уже четыре часа. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальный сбой зафиксирован в работе Twitter.
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