СМИ: Хакеры выставили на продажу данные 1,5 млрд пользователей Facebook после глобального сбоя
Один из потенциальных покупателей назвал цену: миллион аккаунтов за пять тысяч долларов (более 362 тысяч рублей).
Фото © ТАСС / picture alliance / Dutch Photo P
Данные полутора миллиардов пользователей "Фейсбука" выставлены на продажу на чёрном рынке. Об этом сообщает интернет-издание Privacy Affairs.
По предварительным данным, речь идёт об именах, физических и электронных адресах, а также телефонных номерах. Издание отмечает, что в конце сентября пользователь одного из хакерских ресурсов заявил, что получил доступ к базе "Фейсбука", содержащей информацию о полутора миллиардах человек. Именно она сейчас выставлена на продажу, пишет Privacy Affairs. При этом база продаётся как целиком, так и по частям. Один из потенциальных покупателей назвал цену: миллион аккаунтов за пять тысяч долларов (более 362 тысяч рублей).
Отмечается, что это крупнейшая утечка данных пользователей "Фейсбука". На данный момент неизвестно, связана ли она с сегодняшним глобальным сбоем. Официальных комментариев и подтверждения этой информации от администрации "Фейсбука" пока не поступало.
Напомним, сбой в работе популярных соцсетей произошёл около 19:00 мск. Таким образом, он продолжается уже более трёх часов. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, Youtube и Viber.
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