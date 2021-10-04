СМИ: Хакеры выставили на продажу данные 1,5 млрд пользователей Facebook после глобального сбоя

По предварительным данным, речь идёт об именах, физических и электронных адресах, а также телефонных номерах. Издание отмечает, что в конце сентября пользователь одного из хакерских ресурсов заявил, что получил доступ к базе "Фейсбука", содержащей информацию о полутора миллиардах человек. Именно она сейчас выставлена на продажу, пишет Privacy Affairs. При этом база продаётся как целиком, так и по частям. Один из потенциальных покупателей назвал цену: миллион аккаунтов за пять тысяч долларов (более 362 тысяч рублей).