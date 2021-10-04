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СМИ: Хакеры выставили на продажу данные 1,5 млрд пользователей Facebook после глобального сбоя

Один из потенциальных покупателей назвал цену: миллион аккаунтов за пять тысяч долларов (более 362 тысяч рублей).

4 октября, 19:25
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<p>Фото © ТАСС / picture alliance / Dutch Photo P</p>

Фото © ТАСС / picture alliance / Dutch Photo P

Данные полутора миллиардов пользователей "Фейсбука" выставлены на продажу на чёрном рынке. Об этом сообщает интернет-издание Privacy Affairs.

По предварительным данным, речь идёт об именах, физических и электронных адресах, а также телефонных номерах. Издание отмечает, что в конце сентября пользователь одного из хакерских ресурсов заявил, что получил доступ к базе "Фейсбука", содержащей информацию о полутора миллиардах человек. Именно она сейчас выставлена на продажу, пишет Privacy Affairs. При этом база продаётся как целиком, так и по частям. Один из потенциальных покупателей назвал цену: миллион аккаунтов за пять тысяч долларов (более 362 тысяч рублей).

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Отмечается, что это крупнейшая утечка данных пользователей "Фейсбука". На данный момент неизвестно, связана ли она с сегодняшним глобальным сбоем. Официальных комментариев и подтверждения этой информации от администрации "Фейсбука" пока не поступало.

Напомним, сбой в работе популярных соцсетей произошёл около 19:00 мск. Таким образом, он продолжается уже более трёх часов. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, Youtube и Viber.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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