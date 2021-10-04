В Совете отцов объяснили выбор даты для "праздника пап"

Руководитель Совета отцов при уполномоченном по правам ребёнка при Президенте РФ Андрей Коченов прокомментировал учреждение Дня отца в России. По его словам, мужскому полу не нужен праздник ради праздника, а выбор даты для него символичен.

"Для нашего отцовского общества это не повод расслабиться, нам не нужен праздник ради праздника. Это время, чтобы задуматься над своей ролью как ответственного, надёжного хранителя и защитника семьи", — сказал он в беседе с Лайфом.

Также Коченов отметил, что это повод на уровне государства поговорить об ответственном отцовстве и обратить на этот институт внимание общества. По его мнению, новый праздник является хорошим поводом создавать добрые традиции, традиции наставничества. Представитель Союза отцов также объяснил выбор даты для дня пап.

"День отца не случайно в этот день появился. Это дата, приближенная к дню рождения нашего покровителя, святого князя Дмитрия Донского, отца 12 детей", — заключил Коченов.