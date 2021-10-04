Юрист заявил, что учреждение Дня отца освободит мужчин от навязываемых стереотипов

Учреждение Дня отца в России позволит повысить авторитет мужской составляющей родительского воспитания в семьях. Таким мнением с Лайфом поделился заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв.

По словам юриста, роль отца недооценена из-за стереотипов и местами пассивной позиции мужчин. В девяти из десяти судебных решений суд принимает сторону матери, что закрывает человеку возможность проявить себя и возлагает на женщину всю ответственность за ребёнка.

"Во многом в этом и кроется причина роста задолженности по алиментным платежам. Ведь когда общение с ребёнком предоставляется в обмен на деньги, то многие мужчины пасуют и бегут от ответственности и от таких нечистоплотных условий. В итоге ребёнок лишается и общения с отцом, и его финансового участия", — объяснил Соловьёв.

Также очень сильно влияет ситуация с отношением россиян к домашнему насилию. Позиция по этому вопросу, как считает юрист, однобока и активно навязывается, заранее ставя мужчин в положение агрессоров. Необходимо снижать градус напряжения в обществе и стимулировать мужчин к более ответственному подходу к своей роли в семье и обществе.

"Статистика неумолимо говорит о том, что жертвами насилия становятся все: и женщины, и дети, и старики, и мужчины. Поэтому нужно в целом снижать градус агрессии в обществе, а не обвинять мужчин во всех грехах. Учреждение Дня отца повысит не только авторитет родительского воспитания и её мужской составляющей, но и станет мощным стимулом для того, чтобы мужчины более ответственно подходили к своей роли и в семье, и в обществе. Одним словом, по-мужски", — подчеркнул Соловьёв.