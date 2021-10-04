Байден предупредил об угрозе дефолта в США
Он призвал республиканцев перестать "играть в русскую рулетку" с американской экономикой.
Фото © Facebook / Joe Biden
Если Конгресс США не согласует поднятие потолка государственного долга, это может обернуться дефолтом и потерей долларом статуса мировой резервной валюты. Об этом заявил американский президент Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.
"Неспособность поднять потолок госдолга поставит под сомнение готовность Конгресса выполнять наши обязательства, которые мы уже приняли [на себя], а не новые. Это подорвёт надёжность ценных бумаг Минфина, а также будет угрожать статусу доллара как мировой резервной валюты", — сказал Байден.
Также хозяин Овального кабинета обратился к республиканцам с призывом перестать "играть в русскую рулетку" с американской экономикой, противодействуя поднятию потолка государственного долга и ставя тем самым страну под угрозу дефолта.
Ранее инвестор предсказал США "безумный" кризис страшнее Великой депрессии. Джереми Грэнтэм считает, что американский фондовый рынок ведёт себя беспечно, игнорируя негативные приметы надвигающейся рецессии. Его участники просто отмахиваются.
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