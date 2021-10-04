Байден предупредил об угрозе дефолта в США

Если Конгресс США не согласует поднятие потолка государственного долга, это может обернуться дефолтом и потерей долларом статуса мировой резервной валюты. Об этом заявил американский президент Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.

"Неспособность поднять потолок госдолга поставит под сомнение готовность Конгресса выполнять наши обязательства, которые мы уже приняли [на себя], а не новые. Это подорвёт надёжность ценных бумаг Минфина, а также будет угрожать статусу доллара как мировой резервной валюты", — сказал Байден.

Также хозяин Овального кабинета обратился к республиканцам с призывом перестать "играть в русскую рулетку" с американской экономикой, противодействуя поднятию потолка государственного долга и ставя тем самым страну под угрозу дефолта.