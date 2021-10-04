Студент застал предполагаемого убийцу студенток в Гае за угоном машины и помог его поймать
До приезда полиции ему с друзьями удалось задержать подозреваемого рядом с забором на территории детского сада.
Фото © Telegram / SHOT
Студент рассказал, как помог задержать предполагаемого убийцу студенток. Видео © Telegram / SHOT
В Орске объявили план "Перехват" после поимки местными студентами подозреваемого в убийстве трёх девушек в Гае. Как сообщает телеграм-канал SHOT, один из ребят застал Александра Лазарева за угоном машины своего друга.
В тот вечер Григорий возвращался домой и, уезжая с парковки, заметил машину своего приятеля, которая была заведена. Тогда он подъехал вплотную и опустил стекло, чтобы поздороваться с другом. Но тот упорно не хотел открывать окно, а потом и вовсе дал по газам и скрылся во дворах. Студент удивился и набрал приятеля, но оказалось, что тот находится дома. Парни стали звонить в полицию.
После их сообщения правоохранители подали машину в угон и объявили план "Перехват". Парни решили помочь полицейским задержать угонщика и пошли искать подозреваемого. Уехал он недалеко — ребята нашли его на территории местного детсада и до приезда полиции держали мужчину около забора.
"Когда его согнули пополам, было видно только его ошалевшие глаза. Он не произносил ни слова ни в момент задержания, ни когда ему надевали наручники. У него просто текли слёзы, и он кряхтел", — заключил студент.
О зверском убийстве в городе Гае стало известно 30 сентября. Тела двух девушек с признаками насильственной смерти были найдены в квартире, а ещё одной — во дворе дома. Погибшие оказались студентками медколледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру. По делу о жестоком убийстве студенток под Оренбургом было допрошено свыше ста свидетелей, а за данные об убийце объявили награду в один миллион рублей. В результате следователи установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за убийство 30-летний Александр Лазарев. Вычислить его удалось благодаря следам ДНК на одежде. Мужчину задержали вечером 3 октября, когда он попытался угнать автомобиль.
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