Студент застал предполагаемого убийцу студенток в Гае за угоном машины и помог его поймать

Студент рассказал, как помог задержать предполагаемого убийцу студенток. Видео © Telegram / SHOT

В Орске объявили план "Перехват" после поимки местными студентами подозреваемого в убийстве трёх девушек в Гае. Как сообщает телеграм-канал SHOT, один из ребят застал Александра Лазарева за угоном машины своего друга.

В тот вечер Григорий возвращался домой и, уезжая с парковки, заметил машину своего приятеля, которая была заведена. Тогда он подъехал вплотную и опустил стекло, чтобы поздороваться с другом. Но тот упорно не хотел открывать окно, а потом и вовсе дал по газам и скрылся во дворах. Студент удивился и набрал приятеля, но оказалось, что тот находится дома. Парни стали звонить в полицию.

После их сообщения правоохранители подали машину в угон и объявили план "Перехват". Парни решили помочь полицейским задержать угонщика и пошли искать подозреваемого. Уехал он недалеко — ребята нашли его на территории местного детсада и до приезда полиции держали мужчину около забора.