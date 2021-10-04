Подозреваемый в убийстве трёх студенток в Гае вышел из "комы"
Оперативники считают, что он попытался устроить представление, разыграв своё состояние.
Фото © SHOT
Александр Лазарев, подозреваемый в убийстве трёх студенток в городе Гае Оренбургской области, вышел из состояния комы после капельницы, его увезли в отдел полиции. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Он провёл в "коме" около трёх часов, но полицейские скептически относятся к этому. Они полагают, что Лазарев, будучи опытным преступником, отсидевшим за убийство и разбой, устроил представление для общественности. К машине полиции подозреваемый пошёл самостоятельно. В больнице полагают, что он, возможно, впал в состояние комы из-за психосоматики.
Официальный допрос пока не проводился, но в ходе общения с полицейскими Лазарев заявил о том, что лишь принял приглашение студенток посетить вечеринку. В момент убийства он якобы не осознавал своих действий.
О зверском убийстве в городе Гае стало известно 30 сентября. Тела двух девушек с признаками насильственной смерти были найдены в квартире, а ещё одной — во дворе дома. Погибшие оказались студентками медколледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру. По делу о жестоком убийстве студенток под Оренбургом было допрошено свыше ста свидетелей, а за данные об убийце объявили награду в один миллион рублей. В результате следователи установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за убийство 30-летний Александр Лазарев. Вычислить его удалось благодаря следам ДНК на одежде. Мужчину задержали вечером 3 октября, когда он попытался угнать автомобиль.
Комментариев: 0