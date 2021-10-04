Подозреваемый в убийстве трёх студенток в Гае вышел из "комы"

Александр Лазарев, подозреваемый в убийстве трёх студенток в городе Гае Оренбургской области, вышел из состояния комы после капельницы, его увезли в отдел полиции. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Он провёл в "коме" около трёх часов, но полицейские скептически относятся к этому. Они полагают, что Лазарев, будучи опытным преступником, отсидевшим за убийство и разбой, устроил представление для общественности. К машине полиции подозреваемый пошёл самостоятельно. В больнице полагают, что он, возможно, впал в состояние комы из-за психосоматики.