Подозреваемый в расправе над тремя студентками отсидел девять лет за убийство
Во время отбывания наказания мужчину неоднократно отправляли в ШИЗО, штрафовали и делали выговоры.
Фото © УМВД России по Оренбургской области
Александр Лазарев, разыскиваемый по делу об убийстве трёх студенток в городе Гае Оренбургской области, ранее уже был судим за аналогичное преступление. Соответствующие материалы суда оказались в распоряжении RT.
Подозреваемый за девять лет в заключении 15 раз нарушал установленный законом порядок. За нарушения Лазарева регулярно отправляли в ШИЗО, делали выговоры и штрафовали. Также из психологической характеристики следует, что эксперты прогнозировали в отношении Лазарева "среднюю вероятность рецидива преступлений и средний уровень адаптации на свободе".
Напомним, о зверском убийстве стало известно 30 сентября. По данным СКР, тела двух девушек с признаками насильственной смерти были найдены в квартире, а ещё одной — во дворе дома. Погибшие оказались студентками медколледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру. СКР опубликовал видео с места расправы. Позднее по делу о жестоком убийстве студенток под Оренбургом было допрошено свыше ста свидетелей. В результате в Оренбуржье объявили награду в 1 миллион рублей за данные об убийце трёх студенток. Глава региона считает, что местным жителям нужно объединиться и помочь следствию.
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