Подозреваемый в расправе над тремя студентками отсидел девять лет за убийство

Александр Лазарев, разыскиваемый по делу об убийстве трёх студенток в городе Гае Оренбургской области, ранее уже был судим за аналогичное преступление. Соответствующие материалы суда оказались в распоряжении RT .

Подозреваемый за девять лет в заключении 15 раз нарушал установленный законом порядок. За нарушения Лазарева регулярно отправляли в ШИЗО, делали выговоры и штрафовали. Также из психологической характеристики следует, что эксперты прогнозировали в отношении Лазарева "среднюю вероятность рецидива преступлений и средний уровень адаптации на свободе".