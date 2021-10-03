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Политолог считает блефом заявления Зеленского о желании встретиться с Путиным

По его мнению, Россия сможет обойтись без этих переговоров, а сможет ли без этого Украина — большой вопрос.

3 октября, 11:08
<p>Фото © ТАСС / АР / Evan Vucci / Смирнов Владимир</p>

Фото © ТАСС / АР / Evan Vucci / Смирнов Владимир

Политолог Юрий Светов счёл "очередным блефом Зеленского" слова украинского лидера о том, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным может стать "достаточно предметной" и, возможно, даст "неожиданный результат".

"Это очередной блеф Зеленского. Он развернул такую мощную пропагандистскую кампанию, прозвучали слова о том, что Украина ведёт наглую и мощную политику. Когда политик говорит о наглой политике, он должен понимать: а как партнёры воспринимают её. Как силу или как слабость? Утверждение о том, что Россия не хочет встречи, — это выдумка, которую транслируют раз за разом", — объяснил эксперт в беседе с RT.

По мнению Светова, Зеленский надеется, что можно "взять измором" Путина, и думает, что Россия будет разговаривать с ним на его условиях. Однако Москва, как полагает политолог, может обойтись без этих переговоров, а сможет ли Украина — это большой вопрос. Он призвал Киев не делать громких заявлений вслух, а вести кропотливую подготовительную работу.

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Зеленский обсуждает с ЕС создание телеканала для освещения "борьбы с Россией"

Ранее Лайф писал о том, что Зеленский считает, что его встреча с Путиным может дать "неожиданный результат". По его мнению, в планировании такого саммита не надо сосредотачиваться на конкретной повестке.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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