Политолог считает блефом заявления Зеленского о желании встретиться с Путиным

Политолог Юрий Светов счёл "очередным блефом Зеленского" слова украинского лидера о том, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным может стать "достаточно предметной" и, возможно, даст "неожиданный результат".

"Это очередной блеф Зеленского. Он развернул такую мощную пропагандистскую кампанию, прозвучали слова о том, что Украина ведёт наглую и мощную политику. Когда политик говорит о наглой политике, он должен понимать: а как партнёры воспринимают её. Как силу или как слабость? Утверждение о том, что Россия не хочет встречи, — это выдумка, которую транслируют раз за разом", — объяснил эксперт в беседе с RT.

По мнению Светова, Зеленский надеется, что можно "взять измором" Путина, и думает, что Россия будет разговаривать с ним на его условиях. Однако Москва, как полагает политолог, может обойтись без этих переговоров, а сможет ли Украина — это большой вопрос. Он призвал Киев не делать громких заявлений вслух, а вести кропотливую подготовительную работу.