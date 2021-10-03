Зеленский обсуждает с ЕС создание телеканала для освещения "борьбы с Россией"
Ранее лидер Незалежной уже рассуждал об одном из СМИ, которое будет "бороться за умы" жителей ДНР, ЛНР и Крыма.
Фото © Facebook / Володимир Зеленський
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждает с Европейским союзом создание телеканала, который будет вещать "о борьбе с РФ". Об этом он сообщил на брифинге в Трускавце по итогам встречи с фракцией "Слуга народа".
"Сегодня ведётся обсуждение со странами ЕС, чтобы на основе того или иного нашего канала сделать международный канал, который будет… за границами нашего государства рассказывать о реальности, имеющей место на Украине, — это борьба против российской дезинформации", – сказал лидер Незалежной.
На каком именно языке или языках новый канал будет вещать, а также как он будет называться, пока не известно.
Напомним, в 2019 году власти Украины уже собирались создать международный русскоязычный телеканал для "борьбы за умы" жителей ДНР, ЛНР и Крыма. По словам Зеленского, такой канал мог бы усилить позиции Киева в "информационной войне".
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