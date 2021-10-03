Бразилец Клаудиньо назван лучшим игроком "Зенита" в сентябре

Бразильский новичок "Зенита" Клаудиньо стал лучшим игроком команды по версии болельщиков в прошедшем сентябре. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отметим, что на счету Клаудиньо в сентябре пять матчей, в которых он забил два гола и отдал две результативные передачи.