Бразилец Клаудиньо назван лучшим игроком "Зенита" в сентябре
Помимо него на награду претендовали колумбиец Вильмар Барриос и Артём Дзюба.
Фото © ФК "Зенит"
Бразильский новичок "Зенита" Клаудиньо стал лучшим игроком команды по версии болельщиков в прошедшем сентябре. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
На втором месте расположился колумбийский полузащитник Вильмар Барриос, третьим стал нападающий Артём Дзюба.
Отметим, что на счету Клаудиньо в сентябре пять матчей, в которых он забил два гола и отдал две результативные передачи.
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