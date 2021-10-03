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Бразилец Клаудиньо назван лучшим игроком "Зенита" в сентябре

Помимо него на награду претендовали колумбиец Вильмар Барриос и Артём Дзюба.

3 октября, 09:19
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Бразильский новичок "Зенита" Клаудиньо стал лучшим игроком команды по версии болельщиков в прошедшем сентябре. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На втором месте расположился колумбийский полузащитник Вильмар Барриос, третьим стал нападающий Артём Дзюба.

Футболист Клаудиньо заявил, что мечтает выиграть Лигу чемпионов с "Зенитом"

Футболист Клаудиньо заявил, что мечтает выиграть Лигу чемпионов с "Зенитом"

Отметим, что на счету Клаудиньо в сентябре пять матчей, в которых он забил два гола и отдал две результативные передачи.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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