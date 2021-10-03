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Игнашевич назначен главным тренером футбольного клуба "Балтика"

На этом посту бывший игрок сборной сменил Евгения Калешина. Сейчас калининградцы занимают 12-место в ФНЛ.

3 октября, 02:18

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Новым главным тренером калининградского футбольного клуба "Балтика" назначен Сергей Игнашевич. Об этом сообщили в инстаграме команды, выступающей ныне в ФНЛ.

Соглашение с Игнашевичем рассчитано до конца сезона-2022/2023. Ранее пост главного тренера "Балтики" покинул Евгений Калешин.

"Мы не сомневаемся, что громадный опыт Сергея Николаевича принесёт пользу клубу и в целом калининградскому футболу. Мы рады, что столь известный специалист принял наше приглашение", — отметил председатель совета директоров "Балтики" Александр Шендерюк-Жидков.

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Добавим, что 42-летний Игнашевич завершил карьеру футболиста в 2018 году. Он шесть раз становился чемпионом России, по семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Также спортсмен является победителем Кубка УЕФА и бронзовым призёром чемпионата Европы. В июне 2019 года Игнашевич возглавил московское "Торпедо", проработав с клубом до марта 2021 года.

"Балтика", перед которой стоит задача выхода в РПЛ, после 14 туров занимает 12-е место в таблице. За это время команда набрала 17 очков. Лидером соревнований является "Оренбург", у которого 31 очко. В следующем туре ФНЛ "Балтика" сыграет дома с командой "Олимп-Долгопрудный" 3 октября.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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