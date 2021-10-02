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"Иногда нужно время": Черчесов высказался о ситуации вокруг Дзюбы в сборной России

Нападающий, ранее исполнявший обязанности капитана сборной, не вызывался в национальную команду с Евро-2020.

2 октября, 08:27
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил отказ форварда петербургского "Зенита" Артёма Дзюбы от поездки в национальную команду на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом он рассказал на YouTube-канале Kanał Sportowy.

20 сентября Дзюба впервые после Евро-2020 попал в расширенный состав сборной России. На следующий день 33-летний нападающий отказался от игры за национальную команду, объяснив, что пока не набрал форму.

"Артём амбициозен и всегда имеет своё мнение. Иногда нужно подождать какое-то время, чтобы он нашёл свою нишу. Уже в 18 лет он играл у меня в основном составе "Спартака". Прекрасно понимаю, что ему надо дать возможность прийти к согласию с самим собой", сказал Черчесов.

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Накануне РПЛ признала Дзюбу лучшим футболистом сентября. В предыдущем месяце он в трёх матчах забил три гола и сделал две результативные передачи.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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