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"Я его разносила": Девушка – боец UFC рассказала, как побила оскорбившего её мужчину

Её обидчику, по словам спортсменки, было около 50–55 лет, и визуально он выглядел вполне прилично, но вёл себя совсем не так.

1 октября, 23:26
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/likajojua/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">likajojua</a></p>

Фото © Instagram/likajojua

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Лиана Джоджуа рассказала, как однажды в Москве побила мужчину, который оскорблял её в автобусе. По словам девушки, этим она очень удивила свидетелей такой сцены.

В беседе с Eurosport Лиана поделилась, что в тот день она ехала в автобусе на тренировку. Тогда в транспорте было четыре свободных места: два из них заняла девушка, поставив рядом с собой спортивную сумку. Следом за Лианой вошёл мужчина в костюме, на вид ему было лет 50–55.

"В очень грубой форме мне говорит: "Убери сумку". Говорю ему: "Вам места мало?" Он скидывает сумку и начинает меня словесно оскорблять", — вспоминает Лиана Джоджуа.

Спортсменка после этого расплакалась. Вышла она вместе со своим обидчиком. На улице он продолжил оскорблять девушку, пытаясь унизить её по национальному признаку.

"После этой фразы меня переклинило, я бросила сумку и начала его бить. Зашла с двойки, он пытался отмахиваться, меня тоже ударить. Я начала нырять, заходить обратно с двойкой. Прямо лучше, чем в боях", рассказала спортсменка.

По её словам, она мужчину "разносила", сидевшие рядом бабушки "были в шоке". Закончилось всё позорным бегством соперника девушки.

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Ранее Лайф рассказывал, как в липецком техникуме студентки жестоко избили девушку-инвалида под смех сокурсников. Видео инцидента появилось в Сети и набрало 15 тысяч просмотров, вызвав бурю негодования у пользователей.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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