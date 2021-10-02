Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Лиана Джоджуа рассказала, как однажды в Москве побила мужчину, который оскорблял её в автобусе. По словам девушки, этим она очень удивила свидетелей такой сцены.

В беседе с Eurosport Лиана поделилась, что в тот день она ехала в автобусе на тренировку. Тогда в транспорте было четыре свободных места: два из них заняла девушка, поставив рядом с собой спортивную сумку. Следом за Лианой вошёл мужчина в костюме, на вид ему было лет 50–55.

"В очень грубой форме мне говорит: "Убери сумку". Говорю ему: "Вам места мало?" Он скидывает сумку и начинает меня словесно оскорблять", — вспоминает Лиана Джоджуа.

Спортсменка после этого расплакалась. Вышла она вместе со своим обидчиком. На улице он продолжил оскорблять девушку, пытаясь унизить её по национальному признаку.

"После этой фразы меня переклинило, я бросила сумку и начала его бить. Зашла с двойки, он пытался отмахиваться, меня тоже ударить. Я начала нырять, заходить обратно с двойкой. Прямо лучше, чем в боях", — рассказала спортсменка.

По её словам, она мужчину "разносила", сидевшие рядом бабушки "были в шоке". Закончилось всё позорным бегством соперника девушки.