Из-за пандемии в Петербурге осталось только 2500 китайских студентов

Во время пандемии большинство китайских студентов организованно и безопасно вернулись в КНР, лишь около 2500 из них остались в Санкт-Петербурге для продолжения учебы. Об этом сообщила генеральный консул Китая в Северной столице Ван Вэньли.

"Мы постоянно следим и заботимся об их жизни и учёбе и поддерживаем с ними тесную связь по различным каналам. Мы хорошо осведомлены об условиях обучения и проживания китайских студентов и создали Ассоциацию студентов для контакта", — говорит Ван Вэньли в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Дипломат рассказала, что китайских студентов призывают соблюдать все санитарные требования. Их обеспечивают необходимыми лекарствами и средствами профилактики. Для заболевших организуют лечение.

"Мы содействуем прививочной кампании против коронавируса и скоординировали с местными больницами вакцинацию 672 китайских студентов российской вакциной", — сообщила Ван Вэньли.