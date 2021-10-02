Из-за пандемии в Петербурге осталось только 2500 китайских студентов
Большинству учащихся из КНР пришлось отправиться на родину, в том числе на спецрейсах.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Во время пандемии большинство китайских студентов организованно и безопасно вернулись в КНР, лишь около 2500 из них остались в Санкт-Петербурге для продолжения учебы. Об этом сообщила генеральный консул Китая в Северной столице Ван Вэньли.
"Мы постоянно следим и заботимся об их жизни и учёбе и поддерживаем с ними тесную связь по различным каналам. Мы хорошо осведомлены об условиях обучения и проживания китайских студентов и создали Ассоциацию студентов для контакта", — говорит Ван Вэньли в беседе с газетой "Петербургский дневник".
Дипломат рассказала, что китайских студентов призывают соблюдать все санитарные требования. Их обеспечивают необходимыми лекарствами и средствами профилактики. Для заболевших организуют лечение.
"Мы содействуем прививочной кампании против коронавируса и скоординировали с местными больницами вакцинацию 672 китайских студентов российской вакциной", — сообщила Ван Вэньли.
Ранее вузы РФ сообщили, что предоставят иностранным студентам возможность сделать прививку от ковида. Вакцинировать от коронавируса будут, если учащийся изъявит такое желание.
Комментариев: 0