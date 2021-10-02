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Из-за пандемии в Петербурге осталось только 2500 китайских студентов

Большинству учащихся из КНР пришлось отправиться на родину, в том числе на спецрейсах.

1 октября, 23:04
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Во время пандемии большинство китайских студентов организованно и безопасно вернулись в КНР, лишь около 2500 из них остались в Санкт-Петербурге для продолжения учебы. Об этом сообщила генеральный консул Китая в Северной столице Ван Вэньли.

"Мы постоянно следим и заботимся об их жизни и учёбе и поддерживаем с ними тесную связь по различным каналам. Мы хорошо осведомлены об условиях обучения и проживания китайских студентов и создали Ассоциацию студентов для контакта", говорит Ван Вэньли в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Дипломат рассказала, что китайских студентов призывают соблюдать все санитарные требования. Их обеспечивают необходимыми лекарствами и средствами профилактики. Для заболевших организуют лечение.

"Мы содействуем прививочной кампании против коронавируса и скоординировали с местными больницами вакцинацию 672 китайских студентов российской вакциной", сообщила Ван Вэньли.

Иностранным студентам разрешили вернуться в Россию для продолжения обучения

Иностранным студентам разрешили вернуться в Россию для продолжения обучения

Ранее вузы РФ сообщили, что предоставят иностранным студентам возможность сделать прививку от ковида. Вакцинировать от коронавируса будут, если учащийся изъявит такое желание.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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