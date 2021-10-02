Полный переход на зелёную энергетику в Европе пока невозможен, поскольку она не способна покрыть нужды в энергии. Это отметил зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя резкое заявление специального уполномоченного Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлава Бартушки.

"Непонятно, на какую зелёную энергетику он рассчитывает. Зелёная энергетика — это вопрос будущего, и весьма туманного", — отреагировал на слова дипломата Владимир Джабаров, пишет РБК.

При этом он уверен, что Вацлав Бартушка совершает ошибку, пытаясь говорить от имени всей Европы. Джабаров считает, что в Евросоюзе с мнением чешского дипломата согласны далеко не все. Сенатор уверен, что Россия должна отнестись к заявлению дипломата как к абсолютно недружественному поступку представителя "недружественной" по отношению к России страны.