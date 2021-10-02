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"Совершает ошибку": В Совфеде ответили чешскому дипломату, который пообещал России проблемы из-за газа

Вацлав Бартушка призывал Европу перестать церемониться с Москвой, начать вести себя как богатый покупатель.

1 октября, 22:32

Фото © Pixabay

Полный переход на зелёную энергетику в Европе пока невозможен, поскольку она не способна покрыть нужды в энергии. Это отметил зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя резкое заявление специального уполномоченного Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлава Бартушки.

"Непонятно, на какую зелёную энергетику он рассчитывает. Зелёная энергетика — это вопрос будущего, и весьма туманного", отреагировал на слова дипломата Владимир Джабаров, пишет РБК.

При этом он уверен, что Вацлав Бартушка совершает ошибку, пытаясь говорить от имени всей Европы. Джабаров считает, что в Евросоюзе с мнением чешского дипломата согласны далеко не все. Сенатор уверен, что Россия должна отнестись к заявлению дипломата как к абсолютно недружественному поступку представителя "недружественной" по отношению к России страны.

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Напомним, Вацлав Бартушка отметил, что Евросоюз должен перестать "церемониться" с Москвой и вести себя сообразно своим "размерам, влиянию и богатству". По мнению Бартушки, причиной кризиса в Европе стала неготовность стран-поставщиков к тому, что ЕС намерен полностью перейти на зелёную энергетику и избавиться от зависимости от нефти и газа.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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