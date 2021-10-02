Названы российские регионы с самой высокой зарплатой

Список из десяти регионов с самыми высокими зарплатами в России возглавил Чукотский автономный округ. Данные рынка трудоустройства за январь – сентябрь 2021 года исследовали в рекрутинговой компании HeadHunter. Согласно им, на Чукотке сотрудники могли рассчитывать на предложения от работодателей в среднем за 76 045 рублей в месяц.

Ненамного отстаёт от лидера топ-10 Магаданская область, у неё второе место и зарплата 73 224 рубля, пишет портал Ura.ru. Третья строчка досталась Республике Саха. Там в среднем работодатель предлагал 70 659 рублей. Четвёртое место у Ямало-Ненецкого автономного округа (69 837 рублей). Далее идёт Москва (67 629 рублей), Сахалинская область (61 656 рублей), Камчатский край (59 659 рублей), Еврейская АО (59 142 рубля) и Ненецкий АО (58 725 рублей). Десятку замыкает Амурская область, где в среднем работодатель готов платить 57 947 тысяч рублей.

В список с самыми низкими зарплатами вошли Ивановская, Саратовская, Курская области, Республика Марий Эл и Чувашия, Тамбовская и Пензенская области. Тройка антилидеров открывается Кировской областью, там среднее предложение по зарплате составляло, по данным за девять месяцев текущего года, 37 330 рублей. Второе место занимает Карачаево-Черкесская республика (36 472 рубля). И регион с самой низкой предлагаемой средней заработной платой в этом году — Республика Адыгея (36 472 рубля).