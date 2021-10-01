Россияне назвали самых добросовестных работодателей

Свыше половины людей, находящихся в поисках работы, не сталкивались с различными уловками в сферах медицины, фармацевтики, бухгалтерии и ЖКХ. Об этом говорится в исследовании сервиса "Авито Работа", передаёт "Газета.ru".

Так, от 51 до 55% опрошенных считают эти сферы безопасными, а ещё 48% респондентов не испытывали проблем в производстве, добыче и обработке сырья, а также сельском хозяйстве, маркетинге, PR и рекламе. От 40 до 46% людей также считают безопасной работу в IT, телекоме, фитнесе, салонах красоты, туризме, ресторанах и в административной сфере.

А вот 58% за последний год не повезло, они сталкивались с недобросовестными работодателями. Среди главных критериев — нечётко прописанные обязанности (40%), отсутствие белой зарплаты, испытательный срок без оплаты или предложение лёгкого и быстрого заработка (32%). Эксперты советуют внимательно читать договор, осторожно воспринимать заманчивые предложения, прекращать разговор в случае выманивания средств под видом обучения или оплаты спецформы и заранее обговаривать обязанности, условия оплаты, а также график и место работы.