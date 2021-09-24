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Минтруд разъяснил, когда должны платить зарплату при выпадении дня расчёта на выходной

Даты начислений могут быть в организации свои, но общие правила едины для всех работодателей.

23 сентября, 23:28
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Если срок выдачи заработной платы выпадает на выходной или праздничный день, то её обязаны заплатить накануне. Это подчеркнул Минтруд России.

"Выплата должна быть накануне! Не позже последнего рабочего дня перед днём выплаты заработной платы, приходящейся на праздничный или выходной день", — говорится в сообщении ведомства в "Инстаграме".

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Ранее в России стал появляться тренд на повышение заработной платы пенсионерам. Лайф, в свою очередь, разбирался, где пожилые сотрудники станут получать больше и на сколько.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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