Минтруд разъяснил, когда должны платить зарплату при выпадении дня расчёта на выходной

Если срок выдачи заработной платы выпадает на выходной или праздничный день, то её обязаны заплатить накануне. Это подчеркнул Минтруд России.

"Выплата должна быть накануне! Не позже последнего рабочего дня перед днём выплаты заработной платы, приходящейся на праздничный или выходной день", — говорится в сообщении ведомства в "Инстаграме".