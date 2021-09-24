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В России начинаются продажи iPhone 13

Как сообщают ретейлеры, половина покупателей выбирают смартфон в топовых комплектациях. Особо популярно небесно-голубое исполнение.

23 сентября, 23:11
<p>Фото © <a href="https://www.apple.com/ru/iphone-13-pro/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Apple</a></p>

Фото © Apple

В России в пятницу, 24 сентября, начинаются продажи iPhone 13. Это было анонсировано ещё в день презентации новых гаджетов от компании Apple.

Стоимость IPhone 13 mini в России начинается от 69,99 тысячи рублей, базового iPhone 13 — от 79,99 тысячи. Цена iPhone 13 Pro — от 99,99 тысячи, iPhone 13 Pro Max — от 109,99 тысячи рублей.

По количеству предзаказов новый смартфон обогнал своего предшественника почти в три раза, сообщает РИА "Новости". Самой популярной практически у всех ретейлеров стала модель iPhone 13 Pro Max — на неё приходится около половины запросов. Чаще всего покупатели выбирают модели небесно-голубого цвета с объёмом памяти 256 Гб. В некоторых компаниях первая партия iPhone 13 Pro в "топовых комплектациях" почти закончилась.

"Ситуации с поставками в этом году значительно лучше, чем в прошлом, однако дефицит остаётся", — отмечают ретейлеры.

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250 000 за телефон без очереди: гид, как не купить новый iPhone 13 по заоблачной цене и как купить телефон дешевле, чем у официалов

Ранее Лайф сообщал, что россиянам предложили отсидеть очередь за iPhone 13 в мягком кресле. Автор объявления утверждал, что сам лично будет двигать покупателя по мере приближения к покупке желаемой "яблочной" новинки. Стоимость такой услуги оценивалась в 13 тысяч рублей, что символично.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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