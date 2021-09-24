В России начинаются продажи iPhone 13

В России в пятницу, 24 сентября, начинаются продажи iPhone 13. Это было анонсировано ещё в день презентации новых гаджетов от компании Apple.

Стоимость IPhone 13 mini в России начинается от 69,99 тысячи рублей, базового iPhone 13 — от 79,99 тысячи. Цена iPhone 13 Pro — от 99,99 тысячи, iPhone 13 Pro Max — от 109,99 тысячи рублей.

По количеству предзаказов новый смартфон обогнал своего предшественника почти в три раза, сообщает РИА "Новости". Самой популярной практически у всех ретейлеров стала модель iPhone 13 Pro Max — на неё приходится около половины запросов. Чаще всего покупатели выбирают модели небесно-голубого цвета с объёмом памяти 256 Гб. В некоторых компаниях первая партия iPhone 13 Pro в "топовых комплектациях" почти закончилась.

"Ситуации с поставками в этом году значительно лучше, чем в прошлом, однако дефицит остаётся", — отмечают ретейлеры.