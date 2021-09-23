Россиянам предложили отсидеть очередь за iPhone 13 в мягком кресле

В сервисе объявлений "ВКонтакте" появился необычный лот, в котором житель Москвы по имени Сергей предлагает новую услугу передвижения по очереди за новеньким iPhone 13 в мягком кресле.

В тексте предложения мужчина отмечает, что за 13 тысяч, что символично, готов привезти мягкое кресло с тканевой обшивкой и своими руками двигать в нём покупателя по мере продвижения очереди.

Как подчёркивает Сергей в объявлении, привоз кресла гарантирован.

Скриншот © "ВКонтакте"

Помимо кресла в Сети сейчас также есть масса объявлений о продаже места в очереди за смартфонами. В среднем ценник на такую услугу начинается от 20 тысяч рублей. За ночёвку придётся раскошелиться уже на 40 тысяч. Некоторые люди подчёркивают, что у них уже есть подобный опыт, а также справка о вакцинации от коронавирусной инфекции. Напомним, в Москве продажи iPhone 13 и 13 Pro стартуют 24 сентября.