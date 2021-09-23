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Россиянам предложили отсидеть очередь за iPhone 13 в мягком кресле

Автор объявления утверждает, что сам лично будет двигать покупателя по мере приближения к покупке желаемой "яблочной" новинки. Стоимость такой услуги оценивается в 13 тысяч рублей, что символично.

23 сентября, 12:50

Кадр из видео © YouTube / Apple

В сервисе объявлений "ВКонтакте" появился необычный лот, в котором житель Москвы по имени Сергей предлагает новую услугу передвижения по очереди за новеньким iPhone 13 в мягком кресле.

В тексте предложения мужчина отмечает, что за 13 тысяч, что символично, готов привезти мягкое кресло с тканевой обшивкой и своими руками двигать в нём покупателя по мере продвижения очереди.

Как подчёркивает Сергей в объявлении, привоз кресла гарантирован.

Скриншот © "ВКонтакте"

Скриншот © "ВКонтакте"

Помимо кресла в Сети сейчас также есть масса объявлений о продаже места в очереди за смартфонами. В среднем ценник на такую услугу начинается от 20 тысяч рублей. За ночёвку придётся раскошелиться уже на 40 тысяч. Некоторые люди подчёркивают, что у них уже есть подобный опыт, а также справка о вакцинации от коронавирусной инфекции. Напомним, в Москве продажи iPhone 13 и 13 Pro стартуют 24 сентября.

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Как уже ранее писал Лайф, базовая модель iPhone 13 с накопителем на 128 гигабайт обойдётся в 80 тысяч рублей. Цена на iPhone 13 mini начинается от 69,99 тысячи рублей. iPhone 13 Pro в минимальной комплектации будет стоить около 100 тысяч рублей. Этот гаджет также выпускается со 128 гигабайтами памяти. Версия с увеличенным дисплеем 13 Pro Max стоит 110 тысяч рублей. Кроме того, в продаже появятся iPhone 13 Pro и 13 Pro Max на один терабайт. Они обойдутся пользователям в 150 и 160 тысяч рублей соответственно.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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