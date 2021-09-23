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СК поддержал законопроект об уголовном наказании за призывы к насилию в Сети

Необходимость реализации подобной инициативы существует давно, и трагическое событие в Перми ещё раз это подтвердило, отметила представитель ведомства Светлана Петренко.

23 сентября, 12:46

Фото © Shutterstock

В Следственном комитете РФ поддержали законопроект об уголовном наказании за призывы к насилию в Сети. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Напомним, парламентарии Госсовета Татарстана внесли документ после стрельбы, устроенной в пермском университете одним из студентов.

"Очевидно, что необходимость реализации подобной инициативы существует давно, и трагические события в Перми ещё раз нам об этом напомнили", — приводит ТАСС слова Петренко.

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Она подчеркнула, что данная проблема в нашем обществе, к сожалению, существует. По её словам, в Сети есть материалы, в которых героизируют злоумышленников. Данный законопроект, как указали в СК, позволит закрепить преступность действий, напрямую оказывающих влияние на несовершеннолетних.

"Новая статья Уголовного кодекса, диспозиция которой будет чётко квалифицировать действия лиц, организующих публичное размещение информации, побуждающей к насилию в учебных заведениях, позволит уменьшить количество опасного контента, играя таким образом роль профилактического инструмента", — добавила Петренко.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за призывы к насилию в Сети. Авторы инициативы предлагают наказывать лишением свободы на срок до шести лет, если преступление совершила группа лиц или оно повлекло тяжкие последствия. Отмечается, что под деструктивной информацией подразумеваются любые фото-, видео-, аудио- и текстовые материалы, побуждающие к применению насилия к себе и другим людям.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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