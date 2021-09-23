ШОС не противопоставляет себя новому альянсу AUKUS, заявили в МИД РФ

Шанхайская организация сотрудничества не противопоставляет себя новому трёхстороннему альянсу Австралии, Великобритании и США (AUKUS) и не строит планов превращения в некий военно-политический блок с ОДКБ. Об этом заявил в четверг спецпредставитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов. Он напомнил, что ШОС — неблоковая организация, для которой не ставится задача создания наднациональных органов экономической интеграции.

"ШОС — это многопрофильная структура, организация, нацеленная на укрепление взаимного доверия, развитие сотрудничества и обеспечение безопасности в Евро-Азиатском регионе. Мы не планируем противопоставлять ШОС каким-либо другим построениям", — указал дипломат.