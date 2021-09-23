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ШОС не противопоставляет себя новому альянсу AUKUS, заявили в МИД РФ

В организации не ведут речь о превращении в некий военно-политический блок, но практика взаимодействия с Организацией Договора о коллективной безопасности будет наращиваться.

23 сентября, 12:43

Фото © Kremlin.ru

Шанхайская организация сотрудничества не противопоставляет себя новому трёхстороннему альянсу Австралии, Великобритании и США (AUKUS) и не строит планов превращения в некий военно-политический блок с ОДКБ. Об этом заявил в четверг спецпредставитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов. Он напомнил, что ШОС — неблоковая организация, для которой не ставится задача создания наднациональных органов экономической интеграции.

"ШОС — это многопрофильная структура, организация, нацеленная на укрепление взаимного доверия, развитие сотрудничества и обеспечение безопасности в Евро-Азиатском регионе. Мы не планируем противопоставлять ШОС каким-либо другим построениям", указал дипломат.

Хакимов добавил, что участники ШОС не ведут речь о превращении в некий военно-политический блок, но практика взаимодействия с Организацией Договора о коллективной безопасности будет наращиваться, в том числе по линии антитеррористических учений "Мирная миссия".

Патрушев счёл AUKUS ещё одним направленным против России и Китая военным блоком

Патрушев счёл AUKUS ещё одним направленным против России и Китая военным блоком

Напомним, Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом данного союза, получившего название AUKUS, станет оснащение флота Австралии атомными подлодками с обычным вооружением. На фоне этого Канберра решила выйти из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок. Во Франции назвали решение Австралии ударом в спину и сообщили, что Париж отзывает своих послов из Вашингтона и Канберры для консультаций.


Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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