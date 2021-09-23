ШОС не противопоставляет себя новому альянсу AUKUS, заявили в МИД РФ
В организации не ведут речь о превращении в некий военно-политический блок, но практика взаимодействия с Организацией Договора о коллективной безопасности будет наращиваться.
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Шанхайская организация сотрудничества не противопоставляет себя новому трёхстороннему альянсу Австралии, Великобритании и США (AUKUS) и не строит планов превращения в некий военно-политический блок с ОДКБ. Об этом заявил в четверг спецпредставитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов. Он напомнил, что ШОС — неблоковая организация, для которой не ставится задача создания наднациональных органов экономической интеграции.
"ШОС — это многопрофильная структура, организация, нацеленная на укрепление взаимного доверия, развитие сотрудничества и обеспечение безопасности в Евро-Азиатском регионе. Мы не планируем противопоставлять ШОС каким-либо другим построениям", — указал дипломат.
Хакимов добавил, что участники ШОС не ведут речь о превращении в некий военно-политический блок, но практика взаимодействия с Организацией Договора о коллективной безопасности будет наращиваться, в том числе по линии антитеррористических учений "Мирная миссия".
Напомним, Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом данного союза, получившего название AUKUS, станет оснащение флота Австралии атомными подлодками с обычным вооружением. На фоне этого Канберра решила выйти из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок. Во Франции назвали решение Австралии ударом в спину и сообщили, что Париж отзывает своих послов из Вашингтона и Канберры для консультаций.
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