"Роскосмос" начал готовиться к высадке человека на Луну, объявив миллиардный тендер

Госкорпорация "Роскосмос" объявила тендер на изучение проблемных вопросов при организации полётов на Луну. Как говорится в опубликованном на сайте госзакупок документе, по его итогам должны быть выделены средства на разработку требований к ракетам, кораблям, скафандру и прочей космической технике для подобных миссий.

"Цели научно-исследовательской работы: разработка предложений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим надёжную реализацию пилотируемых полётов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны с учётом необходимости решения медико-биологических проблем", — указано в документе.

Отмечается, что сумма контракта составляет 1,7 миллиарда рублей. Стоит добавить, что госкорпорация впервые указала, что пилотируемые лунные полёты будут осуществляться с помощью ракеты "Ангара".