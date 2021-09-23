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"Роскосмос" начал готовиться к высадке человека на Луну, объявив миллиардный тендер

Стоит отметить, что госкорпорация впервые указала в официальных документах, что пилотируемые полёты будут осуществляться с помощью ракеты "Ангара".

23 сентября, 12:34
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Госкорпорация "Роскосмос" объявила тендер на изучение проблемных вопросов при организации полётов на Луну. Как говорится в опубликованном на сайте госзакупок документе, по его итогам должны быть выделены средства на разработку требований к ракетам, кораблям, скафандру и прочей космической технике для подобных миссий.

"Цели научно-исследовательской работы: разработка предложений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим надёжную реализацию пилотируемых полётов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны с учётом необходимости решения медико-биологических проблем", — указано в документе.

Отмечается, что сумма контракта составляет 1,7 миллиарда рублей. Стоит добавить, что госкорпорация впервые указала, что пилотируемые лунные полёты будут осуществляться с помощью ракеты "Ангара".

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В конце августа сообщалось, что "Роскосмос" перенёс запуск российской станции на Луну на 2022 год. В госкорпорации заявили, что специалистам потребуется время, чтобы провести необходимые проверки для обеспечения требуемой надёжности первой российской миссии на спутник Земли.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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