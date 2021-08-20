"Роскосмос" перенёс запуск российской станции на Луну на 2022 год

Запуск первой за 45 лет отечественной межпланетной станции "Луна-25" перенесён с октября текущего года на 2022 год. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

"Запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25" с космодрома Восточный уточнён и запланирован на второе возможное пусковое окно (период времени, когда запущенный с Земли космический аппарат с учётом его конструктивных особенностей и энерговооружённости оптимально и по заданной траектории достигнет точки назначения) в мае 2022 года", — уточнили в корпорации.

В "Роскосмосе" отметили, что межпланетная станция полностью укомплектована штатными образцами приборов и систем. Однако специалистам потребуется время, чтобы провести проверки для обеспечения требуемой надёжности первой российской миссии на Луну.