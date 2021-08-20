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    Опрос: Большинство россиян следят за развитием ситуации в Афганистане

    Большое число граждан знают о намерениях боевиков "Талибана" в отношении государства в Южной Азии, и некоторые даже считают, что им нужна поддержка со стороны России.

    20 августа, 16:36
    <p>Фото © ТАСС / AP Photo / Rahmat Gul</p>

    Фото © ТАСС / AP Photo / Rahmat Gul

    Большинство россиян (66%) следят за развитием ситуации в Афганистане, где власть захватили боевики "Талибана"*. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

    "Следят за новостями о конфликте в Афганистане две трети россиян (66%). При этом 19% следят за событиями внимательно (31% среди граждан в возрасте 60+), а 47% — время от времени (51–55% среди россиян старшего поколения). Не следят за новостями об этом конфликте 34% наших сограждан", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что подавляющее число россиян (83%) знают, что боевики радикального движения захватили Афганистан и объявили о своих намерениях создать Исламский Эмират Афганистан. А не слышали об этом 17% респондентов.

    Кроме того, 24% опрошенных считают, что талибы являются террористами, 15% придерживаются мнения, что это движение исповедуют религиозный радикализм, а 8% россиян назвали боевиков преступниками и бандитами. 6% респондентов сообщили, что "Талибан" является запрещённой в России организацией.

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    При этом 60% опрошенных отметили, что Россия не должна оказывать поддержку как свергнутому Правительству Афганистана, так и новому, которое возглавляет "Талибан". Вместе с тем 12% считают, что поддержка нужна первому правительству, а 4% — возглавляемому талибами.

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    Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведён 19 августа 2021 года. В нём приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

    Ранее исследование ВЦИОМ показал, что почти четверть россиян чувствовали одиночество в последние полгода. При этом около трети опрошенных меньше встречаются "вживую" пообщаться с друзьями и близкими. При этом 13%, наоборот, стали видеться чаще.

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    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.

    Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Светлана Оперук
    Светлана Оперук

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