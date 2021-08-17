ВЦИОМ выяснил, что россияне стали чаще получать "белую" зарплату

Около 86% трудоустроенных россиян заявили, что получают заработную плату официально, в 2006 году этот показатель составлял 71%. Об этом свидетельствуют данные, которые опубликовал на своём официальном сайте Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Подавляющее большинство опрошенных россиян (86%) сообщили, что получают всю зарплату официально, 6% ответили, что получают всю зарплату "в конверте", а 5% получают частично официально и "в конверте". За прошедшие 15 лет доля россиян, ответивших, что всю зарплату они получают официально, выросла на 15 процентных пунктов", — говорится в сообщении.

Больше половины опрошенных (65%) заявили, что ни разу не сталкивались с получением зарплаты "в конверте". Треть респондентов (34%) рассказали, что с ними бывали подобные случаи.

Также в ходе опроса выяснилось, что неофициальную заработную плату получают граждане в сфере строительства и торговли (по 16%), разнорабочие (14%), представители малого бизнеса (9%), а также работники сферы услуг (8%).