ВЦИОМ выяснил, что россияне стали чаще получать "белую" зарплату
Больше половины опрошенных отметили, что начальство им ни разу не выдавало зарплату "в конверте".
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Около 86% трудоустроенных россиян заявили, что получают заработную плату официально, в 2006 году этот показатель составлял 71%. Об этом свидетельствуют данные, которые опубликовал на своём официальном сайте Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Подавляющее большинство опрошенных россиян (86%) сообщили, что получают всю зарплату официально, 6% ответили, что получают всю зарплату "в конверте", а 5% получают частично официально и "в конверте". За прошедшие 15 лет доля россиян, ответивших, что всю зарплату они получают официально, выросла на 15 процентных пунктов", — говорится в сообщении.
Больше половины опрошенных (65%) заявили, что ни разу не сталкивались с получением зарплаты "в конверте". Треть респондентов (34%) рассказали, что с ними бывали подобные случаи.
Также в ходе опроса выяснилось, что неофициальную заработную плату получают граждане в сфере строительства и торговли (по 16%), разнорабочие (14%), представители малого бизнеса (9%), а также работники сферы услуг (8%).
Ранее Лайф сообщал, что власти планируют обратить внимание на проблему низких зарплат и создать чёткий механизм проверки. Эксперт рассказал, что проверка зарплат необходима со стороны центральной власти, однако, по его словам, у госаппарата отсутствует абсолютная возможность всё контролировать.
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