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В США заявили о способности эвакуировать из Кабула до 9 тысяч человек в день

По словам пресс-секретаря Пентагона, ситуация в аэропорту афганской столицы улучшилась, однако они продолжают работу по обеспечению безопасности.

17 августа, 13:05
<p>Фото © Robert Nickelsberg / Getty Images</p>

Фото © Robert Nickelsberg / Getty Images

США могут эвакуировать из аэропорта столицы Афганистана до девяти тысяч человек каждый день, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в эфире телеканала CNN.

"Мы полагаем, что только военной авиацией можем вывозить от пяти до девяти тысяч человек в день", — сказал он.

Также Кирби сообщил, что три американских базы готовы принять 22 тысячи афганских беженцев в ближайшие несколько недель. По его словам, ситуация в аэропорту Кабула улучшилась, однако США продолжает там работу по обеспечению безопасности.

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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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