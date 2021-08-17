В США заявили о способности эвакуировать из Кабула до 9 тысяч человек в день
По словам пресс-секретаря Пентагона, ситуация в аэропорту афганской столицы улучшилась, однако они продолжают работу по обеспечению безопасности.
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США могут эвакуировать из аэропорта столицы Афганистана до девяти тысяч человек каждый день, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в эфире телеканала CNN.
"Мы полагаем, что только военной авиацией можем вывозить от пяти до девяти тысяч человек в день", — сказал он.
Также Кирби сообщил, что три американских базы готовы принять 22 тысячи афганских беженцев в ближайшие несколько недель. По его словам, ситуация в аэропорту Кабула улучшилась, однако США продолжает там работу по обеспечению безопасности.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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