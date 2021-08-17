В Минобороны Украины опровергли сообщения о брошенных в Афганистане бойцах ВСУ

Ещё 8 июля украинские военнослужащие из состава миротворческого контингента покинули территорию Афганистана. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в своём фейсбуке, комментируя информацию о брошенных в стране бойцах ВСУ.

"Миротворческий персонал, который выполнял задачи в Афганистане в ходе операции НАТО, вернулся на Украину 8 июля. Поэтому в Афганистане нет солдат ВСУ", — заявила Маляр.

Ранее сообщалось, что на американской базе в Кабуле застряли 12 украинских военных. Утверждается, что сейчас там находится более 40 мужчин, среди которых есть ещё грузины, румыны и болгары. Их также никто не забирает.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

