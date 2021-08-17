НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Минобороны Украины опровергли сообщения о брошенных в Афганистане бойцах ВСУ

Там заявили, что украинские военные покинули территорию страны до вхождения талибов в Кабул.

17 августа, 12:21
<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/ministryofdefenceua/45134951991/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ministry of Defense of Ukraine</a></p>

Фото © Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Ещё 8 июля украинские военнослужащие из состава миротворческого контингента покинули территорию Афганистана. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в своём фейсбуке, комментируя информацию о брошенных в стране бойцах ВСУ.

"Миротворческий персонал, который выполнял задачи в Афганистане в ходе операции НАТО, вернулся на Украину 8 июля. Поэтому в Афганистане нет солдат ВСУ", — заявила Маляр.

Украинские военные сняли на видео захват тюрьмы талибами в Афганистане

Украинские военные сняли на видео захват тюрьмы талибами в Афганистане

Ранее сообщалось, что на американской базе в Кабуле застряли 12 украинских военных. Утверждается, что сейчас там находится более 40 мужчин, среди которых есть ещё грузины, румыны и болгары. Их также никто не забирает.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.


Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Киеве националисты разгромили выставку из-за советских автоматов с газировкой

сегодня в 13:17

Зеленский отказался признавать, что ВСУ виновны в обстрелах мирных жителей Донбасса

5 августа, 17:31

Талибы в Афганистане пообещали не атаковать американских военных

сегодня в 13:26

Жителей ряда регионов России предупредили об экстремальной жаре

сегодня в 13:25

"Мы смотрим вперёд": Главный тренер "Реала" заявил, что клуб не собирается покупать Роналду

сегодня в 13:19

Новости партнеров

Layer 1