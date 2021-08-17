В Минобороны Украины опровергли сообщения о брошенных в Афганистане бойцах ВСУ
Там заявили, что украинские военные покинули территорию страны до вхождения талибов в Кабул.
Фото © Flickr / Ministry of Defense of Ukraine
Ещё 8 июля украинские военнослужащие из состава миротворческого контингента покинули территорию Афганистана. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в своём фейсбуке, комментируя информацию о брошенных в стране бойцах ВСУ.
"Миротворческий персонал, который выполнял задачи в Афганистане в ходе операции НАТО, вернулся на Украину 8 июля. Поэтому в Афганистане нет солдат ВСУ", — заявила Маляр.
Ранее сообщалось, что на американской базе в Кабуле застряли 12 украинских военных. Утверждается, что сейчас там находится более 40 мужчин, среди которых есть ещё грузины, румыны и болгары. Их также никто не забирает.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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