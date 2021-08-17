Экипаж разбившегося в Подмосковье Ил-112В уводил самолёт от жилых домов. Такое предположение в беседе с Лайфом сделал ветеран гражданской авиации Олег Серов.

"Честь и хвала этим людям. На видео видно — себя не пожалели, а сберегли город, дома и людей", — сказал авиатор-ветеран.

Другой авиационный специалист Александр Романов выразил предположение, что самолёт в момент крушения был неуправляем, поэтому и шансов на выживание у пилотов не было. По его словам, проект самолёта Ил-112В не новый, а первые его отголоски были слышны ещё в 80-х годах. Спустя много лет, в 2004 году, лайнер представили как новейшую российскую разработку, но позже производство заглохло. По его словам, Ил-112В ни по каким параметрам не отвечает характеристикам военно-транспортного самолёта, а лопасти, по некоторым данным, вовсе не подходят к двигателям, которые на нём установлены. Вероятно, из-за износа стоек турбины и могло произойти возгорание, считает эксперт.

"Самолёт загорелся в течение минуты с небольшим. Опытнейшие пилоты, лётчики-испытатели первого класса [были на борту]. Если бы была возможность, хоть малейшая, выжить, они бы завершили полёт благополучно. Но здесь не было никаких возможностей. Там что-то перегорело, и самолёт был неуправляемым в полёте", — добавил собеседник Лайфа.