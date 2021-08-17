"Себя не пожалели": Ветеран авиации заявил, что экипаж ценой жизни увёл Ил-112В от города
Как ранее сообщал Лайф, на борту находились лётчики-испытатели первого класса. Их тела до сих пор не обнаружены.
Скриншот из видео © Соцсети
Экипаж разбившегося в Подмосковье Ил-112В уводил самолёт от жилых домов. Такое предположение в беседе с Лайфом сделал ветеран гражданской авиации Олег Серов.
"Честь и хвала этим людям. На видео видно — себя не пожалели, а сберегли город, дома и людей", — сказал авиатор-ветеран.
Другой авиационный специалист Александр Романов выразил предположение, что самолёт в момент крушения был неуправляем, поэтому и шансов на выживание у пилотов не было. По его словам, проект самолёта Ил-112В не новый, а первые его отголоски были слышны ещё в 80-х годах. Спустя много лет, в 2004 году, лайнер представили как новейшую российскую разработку, но позже производство заглохло. По его словам, Ил-112В ни по каким параметрам не отвечает характеристикам военно-транспортного самолёта, а лопасти, по некоторым данным, вовсе не подходят к двигателям, которые на нём установлены. Вероятно, из-за износа стоек турбины и могло произойти возгорание, считает эксперт.
"Самолёт загорелся в течение минуты с небольшим. Опытнейшие пилоты, лётчики-испытатели первого класса [были на борту]. Если бы была возможность, хоть малейшая, выжить, они бы завершили полёт благополучно. Но здесь не было никаких возможностей. Там что-то перегорело, и самолёт был неуправляемым в полёте", — добавил собеседник Лайфа.
Ранее Лайф сообщал, что катастрофа произошла близ аэродрома Кубинка. В Объединённой авиастроительной корпорации подтвердили, что авария случилась во время тренировочного полёта. Очевидцы сняли момент крушения Ил-112В в Подмосковье, а Лайф публиковал первые фото с места крушения.
Напомним, что экипаж состоял из трёх человек: это лётчик-испытатель первого класса, Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев. По предварительным данным, все они погибли, но успели доложить диспетчеру о возгорании.
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