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Шалости боевиков: Талибы покатались на детских машинках и цветных пони после захвата Кабула

На кадрах также видно, как грозные мужчины с оружием в руках веселятся в фитнес-клубе.

17 августа, 12:03

Захватившие Афганистан талибы отправились отдыхать в парк аттракционов и тренажёрку. Фото © t.me / iz.ru

Представители радикального движения "Талибан"*, 15 августа захватившие власть в Афганистане, порезвились в парке аттракционов и посетили тренажёрный зал. Видео отдыха боевиков появились в Сети.

На кадрах видно, как радикалы с оружием в руках катаются на детских машинках и разноцветных пони, прыгают на батуте, смеясь и толкая друг друга, и тестируют тренажёры в фитнес-клубе.

Появилось жуткое видео с беженцем, которого зажало шасси летящего из Кабула самолёта

Появилось жуткое видео с беженцем, которого зажало шасси летящего из Кабула самолёта

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. На фоне этих событий в Кабуле началась паника, люди пытались сбежать из города, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. Местные жители рассказали Лайфу об обстановке в столице Афганистана.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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