Представители радикального движения "Талибан"*, 15 августа захватившие власть в Афганистане, порезвились в парке аттракционов и посетили тренажёрный зал. Видео отдыха боевиков появились в Сети.

На кадрах видно, как радикалы с оружием в руках катаются на детских машинках и разноцветных пони, прыгают на батуте, смеясь и толкая друг друга, и тестируют тренажёры в фитнес-клубе.