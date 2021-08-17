Заслуженный военный лётчик России Анатолий Копыркин, сбежавший на собственном самолёте из плена в Кандагаре в 1996 году, назвал бардаком эвакуацию американцев из Афганистана.

"Фантастический бардак. Смотрю новостные выпуски телевидения и поражаюсь. Такого беспорядка, чтобы во время выполнения полётов на взлётно-посадочной полосе находились сотни человек, прежде и представить себе не мог", — рассказал он в беседе с RT.

По его словам, однажды в Анголе к его военно-транспортному самолёту Ил-76 подбежало несколько сотен африканцев в надежде улететь из страны. В результате командир приказал закрыть лайнер и оттеснить толпу за пределы ВПП. После этого беженцев загружали на борт организованными группами по 20–25 человек.

"Загрузившись, мы спокойно взлетели. В ином случае — при захвате самолёта толпой — лежали бы сейчас в джунглях белые косточки и африканцев, и членов нашего экипажа. Авиация — это порядок, как бы сами лётчики об этом ни шутили в курилках", — подчеркнул Копыркин.

Он объяснил, что иногда во избежание трагедии необходимо применять силу, чего американские военные сделать не смогли, боясь ответного насилия.

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