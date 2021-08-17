"Фантастический бардак": Сбежавший из Кандагара лётчик оценил эвакуацию американцев из аэропорта Кабула
Он вспомнил, как сам организовывал вывоз африканских беженцев, который в конечном итоге закончился благополучно.
Фото © ТАСС / AP / Shekib Rahmani
Заслуженный военный лётчик России Анатолий Копыркин, сбежавший на собственном самолёте из плена в Кандагаре в 1996 году, назвал бардаком эвакуацию американцев из Афганистана.
"Фантастический бардак. Смотрю новостные выпуски телевидения и поражаюсь. Такого беспорядка, чтобы во время выполнения полётов на взлётно-посадочной полосе находились сотни человек, прежде и представить себе не мог", — рассказал он в беседе с RT.
По его словам, однажды в Анголе к его военно-транспортному самолёту Ил-76 подбежало несколько сотен африканцев в надежде улететь из страны. В результате командир приказал закрыть лайнер и оттеснить толпу за пределы ВПП. После этого беженцев загружали на борт организованными группами по 20–25 человек.
"Загрузившись, мы спокойно взлетели. В ином случае — при захвате самолёта толпой — лежали бы сейчас в джунглях белые косточки и африканцев, и членов нашего экипажа. Авиация — это порядок, как бы сами лётчики об этом ни шутили в курилках", — подчеркнул Копыркин.
Он объяснил, что иногда во избежание трагедии необходимо применять силу, чего американские военные сделать не смогли, боясь ответного насилия.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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