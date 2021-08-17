The National Interest назвал потенциал ракеты "Циркон" плохой новостью для НАТО

Российская ракета "Циркон" является главной угрозой для авианосцев ВМС США. К такому выводу пришли аналитики The National Interest. В материале с заголовком "Плохие новости, НАТО" говорится, что гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета выгодно отличается дальностью действия, которая составляет от тысячи с лишним километров до двух тысяч километров в зависимости от пусковой платформы и боевых условий. И этого достаточно для того, чтобы представлять собой угрозу для американских авианосных ударных групп и служить препятствием для эффективного действия авианосного авиакрыла.