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The National Interest назвал потенциал ракеты "Циркон" плохой новостью для НАТО

В США забеспокоились, что российская противокорабельная крылатая ракета может подвергнуть американские авианосцы большому риску.

17 августа, 11:39

Фото © Минобороны РФ

Российская ракета "Циркон" является главной угрозой для авианосцев ВМС США. К такому выводу пришли аналитики The National Interest. В материале с заголовком "Плохие новости, НАТО" говорится, что гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета выгодно отличается дальностью действия, которая составляет от тысячи с лишним километров до двух тысяч километров в зависимости от пусковой платформы и боевых условий. И этого достаточно для того, чтобы представлять собой угрозу для американских авианосных ударных групп и служить препятствием для эффективного действия авианосного авиакрыла.

Автор статьи Марк Эпископос напоминает, что современные системы ПРО на американских миноносцах типа "Арли Берк" изначально предназначены для нейтрализации сверхзвуковых крылатых ракет и не подходят для борьбы с гиперзвуковыми угрозами. Таким образом, системы обороны потенциального противника не смогут эффективно противостоять "Циркону" из-за его высокой скорости: корабль попадает под удар сразу после обнаружения ракеты.

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Напомним, что во время испытаний в середине июля фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу "Цирконом" по наземной цели. Ракета поразила цель на удалении более 350 километров, скорость полёта составила около семи Махов. В Пентагоне новые российские гиперзвуковые системы назвали дестабилизирующим фактором.


Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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