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Психолог рассказал, как вылечить детские страхи с помощью гипноза

По словам врача, лечение проводится две-три недели, но иногда ограничивается несколькими сеансами.

17 августа, 11:38
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Для лечения детских страхов можно прибегнуть к гипнозу, если ребёнок не боится гипнотерапевтов и готов некоторое время поработать с незнакомым человеком. О том, как работает психокоррекция фобий с помощью гипноза, рассказал практикующий психолог и гипнотерапевт Геннадий Иванов.

"Дети часто стесняются своих родителей. Поэтому взрослые должны быть готовы к тому, что сеанс лечения будет проходить без них. Это необходимо для достижения поставленной цели", — отметил врач в беседе с РИА ФАН.

Специалист пояснил, что с такими страхами, как, например, клаустрофобия, нужно работать именно в детстве — гипноз помогает ребёнку вернуться в тот момент, когда он испытывал страх, прожить ситуацию заново и сформировать установку, что ему ничего не угрожает. Психолог уверен при этом, что в беседе с доктором тет-а-тет ребёнку будет проще раскрыться и выразить своё истинное "я". Он уточнил, что в присутствии родителей подростки обычно замыкаются в себе и ведут себя наигранно.

В Британии девочка с раннего детства ела только наггетсы и вылечилась от зависимости благодаря гипнозу

В Британии девочка с раннего детства ела только наггетсы и вылечилась от зависимости благодаря гипнозу

Иванов отметил, что хороший гипнотерапевт вполне способен навсегда избавить от фобий. По его словам, лечение проводится две-три недели, но иногда ограничивается несколькими сеансами.

Ранее семейный психолог и доктор культурологии Андрей Зберовский рассказал Лайфу, что может стать причиной детской агрессии в школе. По мнению эксперта, бороться с подобными проявлениями можно посредством укрепления института семьи и продвижения позитивных образов в Интернете и на телевидении.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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