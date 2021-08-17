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Двух футболистов испанских клубов включили в состав молодёжной сборной России

3 сентября команда сыграет на выезде против Испании, а 7 сентября встретится дома с Мальтой.

17 августа, 11:37
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов назвал список игроков, которые будут готовиться к сентябрьским матчам квалификации чемпионата Европы 2023 года. Об этом сообщает РФС.

  • Вратари: Максим Бориско ("Балтика"), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Иван Будачев ("Динамо", Москва).
  • Защитники: Никита Кармаев ("Кубань"), Александр Кутицкий ("Динамо", Москва), Руслан Литвинов ("Спартак"), Кирилл Кравцов ("Зенит"), Данила Прохин ("Сочи"), Кирилл Большаков ("Олимп-Д"), Даниил Хлусевич, Данил Степанов (оба — "Арсенал"); Кирилл Боженов ("Химки"), Александр Сильянов ("Локомотив").
  • Полузащитники: Константин Марадишвили (ЦСКА), Александр Черников ("Краснодар"), Данил Пруцев ("Крылья Советов"), Наиль Умяров, Михаил Игнатов (оба — "Спартак"), Владислав Карапузов ("Ахмат"), Никита Иосифов ("Вильярреал", Испания), Эдгар Севикян ("Леванте", Испания).
  • Нападающие: Тимур Сулейманов ("Нижний Новгород"), Гамид Агаларов ("Уфа"), Кирилл Климов ("Кубань").

3 сентября команда сыграет на выезде против Испании. Встреча пройдёт на стадионе "Франсиско де ла Эра" в городе Альмендралехо. 7 сентября молодёжная сборная России встретится в Химках с Мальтой.

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Команда начнёт заезжать на базу 27 августа. 1 сентября молодёжка вылетит в Испанию. Обратно в Москву футболисты вернутся 4 сентября.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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