"Я тебя загною": Вспоминаем конфликт Карпина и Дзюбы Сейчас, кажется, что все разногласия между игроком и специалистом остались в прошлом 17 августа, 10:55 Фото © ТАСС/ Валерий Шарифулин

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал свой первый состав на ближайшие матчи национальной команды. В списке — 31 фамилия, где нет крайне важной для отечественного футбола: Дзюба. Тренер и нападающий знакомы очень давно, а историю их конфликта вспоминал, пожалуй, каждый. Освежим её и мы.

Воровство кошелька и ссылка в Томск

В это трудно поверить, но первая волна недопониманий между Карпиным и Дзюбой случилось в 2009 году. Принято считать, что произошло всё во время летних сборов "Спартака": нападающий украл 23 тысячи, а по некоторым данным — 15 тысяч рублей у Владимира Быстрова, в номер к которому Дзюба пришёл играть в карты.

Долгое время никто особо ситуацию не комментировал: ни Дзюба, ни Карпин, ни сам Быстров. Однако теперь можно найти самые разные детали данной истории.

"По-моему, 20 тысяч. Двадцаточка ушла, да. Там ещё лежало несколько миллионов, но я решил так — по двадцаточке. Думал: за год набью. С Быстровым потом был период, когда год или два я ему руки не жал, в каких-то играх даже охотился за ним. Но потом понял: ай, прошло и прошло. Я точно знаю, что это была постановка, чтобы выбить меня из "Спартака". Откровенно говоря, они же все камеры там проверили, как я им и говорил", — отмечал Дзюба в 2020 году.

Возвращаясь в 2009-й год, стоит заметить, что через некоторое время после скандальной истории Артём Дзюба отправился в аренду в "Томь". Тогда он был сильно недоволен таким решением, особенно действиями Карпина. Правда, у тренера на этот счёт было своё мнение.

"Его нет в команде, потому что у него произошёл конфликт с командой. Не с клубом, хочу заметить. Это решение не моё, не клуба, а команды", — говорил Карпин.

К слову, после "Томи" Дзюба стал основным нападающим в "Спартаке" Валерия Карпина, и многим казалось, что конфликт удалось преодолеть. Но всё было не так.

Очередная аренда и легендарное "тренеришка"

В 2013 году Артём Дзюба отправляется в очередную аренду. На сей раз он едет в "Ростов". Карпин, к слову, в то время был уже не главным тренером, а генеральным директором "Спартака". Сам форвард говорил о том, что попал в чёрный список Карпина, а в клубе есть определённая дискриминация. Однако специалист это объяснил совсем иными вещами.

"Его никто не гнобил. Никто никого не душил. Конкуренцию выигрывал условный Мовсисян или Эменике, а Дзюба не играл", — объяснял Карпин в интервью блогеру Евгению Савину.

Однако существует и другая версия. Карпин решил наказать Дзюбу за то, что тот публично назвал "тренеришкой" тогдашнего наставника красно-белых Уная Эмери. Правда, нападающий позже говорил о том, что именно Карпин приложил руку к уходу тренера и даже подсидел его.

Впрочем, после перехода в "Ростов" Дзюба стал гораздо критичнее отзываться о Карпине и даже не стесняться делать это публично. Самая знаменитая его фраза датируется 2014 годом.

"Когда я во второй раз уходил в аренду в "Томь", то у него появилось очень много условий ко мне. Карпин говорил: "Или ты продлеваешь контракт, или я тебя просто загною. Да ты закончишь с футболом! Зарою тебя так, что нигде и никогда не всплывёшь. Как футболист ты закончился". Очень много угроз я тогда выслушал", — отмечал Дзюба.

Дело чуть не дошло до драки

В 2015 году Дзюба и Карпин встретились в одном из московских отелей. Нападающий туда приехал вместе с "Зенитом", а наставник там жил, будучи главным тренером "Армавира". Как рассказывал журналист Сергей Егоров, Карпин выразил форварду, назовём это так, недовольство из-за его заявлений в прессе. Молчать Дзюба не стал.

"Что? Сейчас я панамку тебе поправлю..." — ответил Дзюба.

Дело дошло до небольшой потасовки, которую, впрочем, успели быстро разнять. К тому же каких-либо комментариев той ситуации от наставника и нападающего до сих пор нет. Более того, Карпин и вовсе назовёт эту ситуацию вымыслом журналистов.

Кстати, в 2019 году Дзюба в одном из интервью заявил, что вызвал бы на дуэль Валерия Карпина. Отвечать на это специалист не стал, однако позже рассказал, что не здоровается с форвардом до сих пор.

Новая история

Теперь, кажется, ни о каком конфликте нет и речи. С момента первой ссоры прошло уже 12 лет, и тренер и нападающий с тех пор сделали множество хорошего, да и заметно изменились. Карпин с первого дня на посту главного тренера сборной не скрывал того, что двери в национальную команду для форварда не закрыты.

"Артём Дзюба был и есть важный игрок в российском футболе. Мои личные отношения с кем угодно не могут влиять на сборную. Всё остаётся за бортом. Если Артём будет показывать тот футбол, который может помочь сборной, он будет там. Двери в сборную открываются не мной, а теми футболистами, которые будут приносить результат", — говорил наставник.

Дошло даже до того, что футболист и нынешний тренер сборной общались целых два часа в одном из отелей Петербурга, куда Карпин прилетал для того, чтобы побеседовать с игроками "Зенита". Однако это не помогло Дзюбе оказаться в сборной. Как и говорил тренер, на первый план вышли результаты, которые в последнее время у Артёма не сильно-то и радуют.

"Они (Дзюба и форвард "Спартака" Александр Соболев. — Прим. Лайфа) сейчас не в лучшей форме по разным причинам. Дзюба не попал вчера в состав "Зенита", Соболев тоже не играл. Моё мнение: чтобы играть в сборной, для начала нужно играть за свой клуб", — заявил Карпин.

Крайне интересно, будет ли это поводом для новой волны взаимных претензий и оскорблений. С одной стороны, Дзюба — игрок крайне самодостаточный, и если что-то ему не нравится, то он не постесняется об этом сказать. Другой вопрос, что и сам форвард прекрасно осознаёт, что сейчас не в лучшей форме и вряд ли дотягивает до уровня сборной. Почва для новых стычек и откровений очень даже плодотворная.

Авторы Шамиль Гаджиев