Дзюба и Соболев отчислены: Карпин удивил составом сборной России по футболу на ближайшие матчи Национальная команда несколько обновилась и, кажется, готова нас заставить забыть о позоре на Евро-2020. 16 августа, 14:47

Определённо, сегодняшний день можно вписывать в историю нашего футбола. Валерий Карпин сделал первый выбор состава сборной России и сразу же смог удивить несколькими интересными решениями. Правда, главный вопрос, как и всегда, звучит так: а чего ждать от этой команды?

Без Дзюбы и Соболева

Разумеется, всё внимание было приковано к фигурам двух мощных нападающих. Артём Дзюба — символ отечественного футбола времён Станислава Черчесова. Александр Соболев — новая кровь национальной команды. Будем честны: оба завалили начало сезона в РПЛ. Причём делали это под пристальным взором Валерия Карпина.

А ведь казалось, что свой шанс хотя бы Дзюба получит. Не зря же наставник сборной беседовал с ним целых два часа в отеле в Петербурге. Но после этого случилось для форварда ужасное: он не попал в стартовый состав команды на матч с "Локомотивом". На то есть как игровые причины, так и внутренние. СМИ сообщают о конфликте между Дзюбой и главным тренером "Зенита" Сергеем Семаком. В спортивном же плане кажется, что нападающий просто в глубоком кризисе и не может найти свою игру.

Что-то похожее и у Александра Соболева, только без конфликта с тренером. Он пока что, как и большая часть игроков "Спартака", далёк от оптимальных кондиций. Это показали и старт сезона в РПЛ, и позорная игра красно-белых в Лиге чемпионов, где выделить кого-то персонально язык не повернётся.

Другой вопрос: кто теперь будет основным нападающим? Удивил вызов травмированного ныне Антона Заболотного из ЦСКА. Примерно те же чувства и относительно попадания в команду Фёдора Смолова и Константина Тюкавина. Впрочем, о проблемах нашей команды в нападении уже давно говорят абсолютно все. Раньше их закрывал Дзюба, теперь, видимо, пришло время новых героев.

Молодёжи хватает

Зато список Карпина изобилует и другими разными неожиданностями, среди которых целый ряд достаточно молодых игроков. Главная вишенка на торте — 18-летний хавбек "Динамо" Арсен Захарян, который должен был поехать на Евро-2020, но не сложилось. Теперь, будем надеяться, ему ничего не помешает показать себя во всей красе.

Радуют глаз и 19-летние Максим Мухин и Константин Тюкавин. И если для второго это дебютный вызов, то вот полузащитник ЦСКА при определённых обстоятельствах имеет все шансы стать одним из главных открытий этой сборной. Хорошее впечатление о нём сложилось ещё во время Евро-2020, теперь пришёл черёд развить успех.

Прорвался в сборную и 22-летний талант из "Локомотива" Станислав Магкеев. Он в начале сезона неплох, да и вообще при Марко Николиче стал играть куда больше. Теперь ему предстоит бороться с достаточно сильными и голодными до игр в национальной команде конкурентами.

Карпин вызвал "своих"

Наверняка кто-то удивится появлению в сборной небольшого десанта игроков из "Ростова". Здесь вратарь Сергей Песьяков, который давно стучится в двери национальной команды, и защитник Максим Осипенко. Что любопытно, оба ещё в прошлом сезоне впечатляли умы экспертов и болельщиков достаточно неплохим футболом, однако от Черчесова приглашений не получали.

Зато теперь Валерий Карпин легко даёт шанс тем, с кем долгое время работал на берегу Дона. Сюда же, кстати, можно записать и Дмитрия Чистякова, однако он ныне игрок "Зенита", пусть и долгое время находился в "Ростове". Тут же важно отметить, что все футболисты крайне опытные. Осипенко и Чистякову по 27 лет, а возраст Песьякова и вовсе перевалил за 30.

Вообще, назвать сборную Карпина молодой язык не поворачивается. Пожалуй, в этом вопросе специалист не ушёл далеко от своего предшественника. Конечно, здесь нет ветерана Юрия Жиркова, однако игроков из группы за 30 хватает. К слову, почти вся вратарская линия относится именно к ней.

Кто будет номером 1?

Ещё один важный вопрос — вратарский. Нынешняя заявка не даёт ясного ответа на вопрос, кто станет основным вратарём. Все четыре вызванных голкипера имеют на это примерно равные шансы. Судя по опыту, фаворит — Гилерме из "Локомотива". Перед Евро-2020 только ленивый не желал узнать у Черчесова, почему он не вызвал кипера железнодорожников. Теперь голкипер вернулся в состав.

Впрочем, и Дюпин с Песьяковым роль статистов исполнять не станут. Они тоже выступают достаточно неплохо, а местами гораздо стабильнее "русского" бразильца. А вот Александр Максименко в этом списке — тёмная лошадка. Не удивимся, если Валерий Карпин именно голкиперу "Спартака" отдаст первый номер.

В остальном же сборная не сильно удивила. Да и не сказать, что она по заявке существенно отличается от состава Станислава Черчесова. Что, возможно, лишний раз подтверждает непопулярное мнение о том, что вызывал он под знамёна команды действительно сильнейших игроков. Другой вопрос — их уровень.

Кто что говорит?

Теперь, когда состав оглашён, самое время его обсудить. Понятно, что единого настроения и мнения нет. Естественно, что главная тема — отсутствие Артёма Дзюбы в заявке сборной.

— Я не думаю, что здесь вопрос взаимоотношений Карпина и Дзюбы. Взрослые люди! Поскольку наша сборная обладала всё-таки зависимостью (от игрока. — Прим. Лайфа), это не очень хорошо в силу ряда причин. И Карпин просто хочет делать новую команду. И это его право. И его обязанность, более того. Дзюба как игрок сборной не потерян. И отнюдь. У Артёма хороший шанс доказать, что он достоин выступать за сборную команду, — отметил в беседе с Лайфом спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Он уверен, что для Дзюбы и вообще для спорта подобная история — "побудительный мотив", а самому футболисту — "флаг и карты в руки".

— А по составу — здесь за результат отвечает тренер, и это его право. Состав интересный, команда будет новая. И с таким тренером будет решать задачу выхода на чемпионат мира. Это непросто, но я верю в Карпина и верю в ребят. Я настроен с осторожным оптимизмом, — добавил Губерниев.

Появление в заявке сборной целого ряда молодых футболистов обрадовало народного артиста России Льва Лещенко.

— Мне очень приятно, что в составе сборной четверо динамовцев. Приятно, что Карпин сделал поворот в сторону молодёжи и обновления сборной. Рутинность не позволяла ничего сделать ни одному тренеру. Это правильный ход. Отсутствие Дзюбы? В центре нападения должен быть сильный форвард. Это решение Карпина. Он приносит сборной новую стратегию. Сборная не будет играть навесами. У нас всегда была стратегия на Дзюбу. Все это знали, знали игру Артёма. В целом это правильный ход, — отметил Лещенко в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Слово теперь за сборной. Как команда Валерия Карпина проявит себя и сможет ли заставить болельщиков забыть позор на Евро-2020 — вопрос крайне любопытный. Есть ощущение, что с этим составом у нашей команды всё может быть хорошо! Валера, верим!

Авторы Шамиль Гаджиев