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"Не в лучшей форме": Карпин прокомментировал отсутствие Дзюбы в заявке сборной России

Форвард не попал в список из 31 игрока, которые будут готовиться к ближайшим матчам национальной команды.

16 августа, 14:01
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<p>Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Эрик Романенко, ТАСС / EPA / Kirill Kudryavtsev</p>

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Эрик Романенко, ТАСС / EPA / Kirill Kudryavtsev

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в ходе пресс-конференции прокомментировал отсутствие в заявке нападающих "Зенита" и "Спартака" Артёма Дзюбы и Александра Соболева.

"Они сейчас не в лучшей форме по разным причинам. Дзюба не попал вчера в состав "Зенита", Соболев тоже не играл. Моё мнение: чтобы играть в сборной, для начала нужно играть за свой клуб", — отметил Карпин.

Без Дзюбы: Назван расширенный состав сборной России на первые матчи под руководством Карпина

Без Дзюбы: Назван расширенный состав сборной России на первые матчи под руководством Карпина

Ранее Лайф сообщал, что главный тренер сборной России Валерий Карпин огласил расширенную заявку национальной команды на предстоящие матчи отбора ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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