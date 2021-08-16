"Не в лучшей форме": Карпин прокомментировал отсутствие Дзюбы в заявке сборной России
Форвард не попал в список из 31 игрока, которые будут готовиться к ближайшим матчам национальной команды.
Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Эрик Романенко, ТАСС / EPA / Kirill Kudryavtsev
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в ходе пресс-конференции прокомментировал отсутствие в заявке нападающих "Зенита" и "Спартака" Артёма Дзюбы и Александра Соболева.
"Они сейчас не в лучшей форме по разным причинам. Дзюба не попал вчера в состав "Зенита", Соболев тоже не играл. Моё мнение: чтобы играть в сборной, для начала нужно играть за свой клуб", — отметил Карпин.
Ранее Лайф сообщал, что главный тренер сборной России Валерий Карпин огласил расширенную заявку национальной команды на предстоящие матчи отбора ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты.
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