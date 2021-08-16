"Я не думаю, что здесь вопрос взаимоотношения Карпина и Дзюбы. Взрослые люди! Поскольку наша сборная обладала всё-таки зависимостью (от игрока. — Прим. Лайфа), это не очень хорошо в силу ряда причин. И Карпин просто хочет делать новую команду, и это его право. И его обязанность, более того. Дзюба как игрок сборной не потерян. И отнюдь, у Артёма хороший шанс доказать, что он достоин выступать за сборную команду. Вообще в спорте это хороший побудительный мотив, когда ты ещё чувствуешь в себе силы и тебя вывели из сборной, ты можешь доказать, что можно быть не только в основе команды, но ещё и капитаном. Поэтому Дзюбе флаг в руки и карты", — заявил Губерниев.