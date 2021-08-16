"Настроен с осторожным оптимизмом": Губерниев оценил невызов в сборную России Артёма Дзюбы
В начале сентября национальная команда проведёт три отборочных матча ЧМ-2022 — против Хорватии, Кипра и Мальты.
Фото © ТАСС / Вадим Тараканов
Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев не стал осуждать главного тренера сборной России Валерия Карпина, решившего не вызывать бывшего капитана команды Артёма Дзюбу на сентябрьские матчи ЧМ-2022. Об этом он рассказал Лайфу.
"Я не думаю, что здесь вопрос взаимоотношения Карпина и Дзюбы. Взрослые люди! Поскольку наша сборная обладала всё-таки зависимостью (от игрока. — Прим. Лайфа), это не очень хорошо в силу ряда причин. И Карпин просто хочет делать новую команду, и это его право. И его обязанность, более того. Дзюба как игрок сборной не потерян. И отнюдь, у Артёма хороший шанс доказать, что он достоин выступать за сборную команду. Вообще в спорте это хороший побудительный мотив, когда ты ещё чувствуешь в себе силы и тебя вывели из сборной, ты можешь доказать, что можно быть не только в основе команды, но ещё и капитаном. Поэтому Дзюбе флаг в руки и карты", — заявил Губерниев.
1 сентября сборная России сыграет в Москве с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, 7 сентября примет в столице команду Мальты. По мнению Губерниева, Карпин собрал интересный состав.
"А по составу — здесь за результат отвечает тренер, и это его право. Состав интересный, команда будет новая, и с таким тренером будет решать задачу выхода на чемпионат мира. Это не просто, но я верю в Карпина и верю в ребят. Я настроен с осторожным оптимизмом", — отметил журналист.
🇷🇺🇷🇺🇷🇺 pic.twitter.com/sMiFZiEJlv— Сборная России (@TeamRussia) August 16, 2021
Карпин включил в расширенный состав сборной России пятерых футболистов московского "Локомотива". Столичные "Динамо", "Спартак" и ЦСКА, а также петербургский "Зенит" представлены четырьмя игроками.
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