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"Настроен с осторожным оптимизмом": Губерниев оценил невызов в сборную России Артёма Дзюбы

В начале сентября национальная команда проведёт три отборочных матча ЧМ-2022 — против Хорватии, Кипра и Мальты.

16 августа, 13:31
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<p>Фото © ТАСС / Вадим Тараканов</p>

Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев не стал осуждать главного тренера сборной России Валерия Карпина, решившего не вызывать бывшего капитана команды Артёма Дзюбу на сентябрьские матчи ЧМ-2022. Об этом он рассказал Лайфу.

"Я не думаю, что здесь вопрос взаимоотношения Карпина и Дзюбы. Взрослые люди! Поскольку наша сборная обладала всё-таки зависимостью (от игрока. — Прим. Лайфа), это не очень хорошо в силу ряда причин. И Карпин просто хочет делать новую команду, и это его право. И его обязанность, более того. Дзюба как игрок сборной не потерян. И отнюдь, у Артёма хороший шанс доказать, что он достоин выступать за сборную команду. Вообще в спорте это хороший побудительный мотив, когда ты ещё чувствуешь в себе силы и тебя вывели из сборной, ты можешь доказать, что можно быть не только в основе команды, но ещё и капитаном. Поэтому Дзюбе флаг в руки и карты", — заявил Губерниев.

Без Дзюбы: Назван расширенный состав сборной России на первые матчи под руководством Карпина

Без Дзюбы: Назван расширенный состав сборной России на первые матчи под руководством Карпина

1 сентября сборная России сыграет в Москве с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, 7 сентября примет в столице команду Мальты. По мнению Губерниева, Карпин собрал интересный состав.

"А по составу — здесь за результат отвечает тренер, и это его право. Состав интересный, команда будет новая, и с таким тренером будет решать задачу выхода на чемпионат мира. Это не просто, но я верю в Карпина и верю в ребят. Я настроен с осторожным оптимизмом", отметил журналист.

Карпин включил в расширенный состав сборной России пятерых футболистов московского "Локомотива". Столичные "Динамо", "Спартак" и ЦСКА, а также петербургский "Зенит" представлены четырьмя игроками.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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