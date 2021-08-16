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Ближайший соперник сборной России вызвал четырёх футболистов из РПЛ на матчи отбора ЧМ-2022

Встреча против команды Валерия Карпина состоится 1 сентября в Москве.

16 августа, 12:09
<p>Фото © ТАСС / Терещенко Михаил, Бухарев Олег, Савостьянов Сергей, Егор Алеев</p>

Фото © ТАСС / Терещенко Михаил, Бухарев Олег, Савостьянов Сергей, Егор Алеев

Сборная Хорватии по футболу огласила расширенный состав на отборочные матчи ЧМ-2022, в первом из которых она встретится с командой России. В список вошли сразу четыре представителя РПЛ.

В частности, из российских клубов в расположение сборной Хорватии отправятся Деян Ловрен ("Зенит"), Филип Уремович ("Рубин"), Никола Влашич (ЦСКА) и Никола Моро ("Динамо").

"Милан" пока подождёт: Лидер ЦСКА Никола Влашич возобновил тренировки с командой

"Милан" пока подождёт: Лидер ЦСКА Никола Влашич возобновил тренировки с командой

Отметим, что сборную Хорватии, помимо матча против России, ждут встречи с командами Словакии и Словении.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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