Ближайший соперник сборной России вызвал четырёх футболистов из РПЛ на матчи отбора ЧМ-2022
Встреча против команды Валерия Карпина состоится 1 сентября в Москве.
Фото © ТАСС / Терещенко Михаил, Бухарев Олег, Савостьянов Сергей, Егор Алеев
Сборная Хорватии по футболу огласила расширенный состав на отборочные матчи ЧМ-2022, в первом из которых она встретится с командой России. В список вошли сразу четыре представителя РПЛ.
В частности, из российских клубов в расположение сборной Хорватии отправятся Деян Ловрен ("Зенит"), Филип Уремович ("Рубин"), Никола Влашич (ЦСКА) и Никола Моро ("Динамо").
Отметим, что сборную Хорватии, помимо матча против России, ждут встречи с командами Словакии и Словении.
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