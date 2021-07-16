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Опубликовано 16 июля 2021, 15:39

"Милан" пока подождёт: Лидер ЦСКА Никола Влашич возобновил тренировки с командой

Фото © ПФК ЦСКА

Фото © ПФК ЦСКА

40 миллионов евро предлагал «Зенит», но в прошлом году армейский клуб отказался продавать футболиста.

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич возобновил тренировки в составе клуба. Об этом сообщается в твиттере армейцев.

"Никола Влашич прибыл в Москву и сегодня провёл тренировку с армейцами", говорится в сообщении клубной пресс-службы.

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На этой неделе журналист Экрем Конур сообщил, что ЦСКА согласился отдать Влашича в аренду "Милану" с обязательством последующего выкупа за €25 млн. Официального подтверждения эта информация не получила.

На прошлой неделе журналист "Матч ТВ" Нобель Арустамян сообщал, что в ЦСКА насчёт возможного перехода Влашича обращался технический директор "Милана" Паоло Мальдини.

На Евро-2020 Влашич провёл за сборную Хорватии четыре матча, отметившись голом в игре с Шотландией (3:1). Команда дошла на турнире до 1/8 финала, уступив Испании в дополнительное время (3:5).

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Влашич выступает за ЦСКА с августа 2018 года. В составе армейцев он провёл 103 встречи во всех турнирах, забил 33 мяча и сделал 20 голевых передач.

В прошлом году хорвата пытался приобрести "Зенит". Тогда петербургский клуб предлагал ЦСКА сначала 25 миллионов евро, а затем — 40 миллионов, однако получил отказ от армейцев.

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Роман Фейгин
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