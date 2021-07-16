"Милан" пока подождёт: Лидер ЦСКА Никола Влашич возобновил тренировки с командой
В прошлом году армейский клуб отказался продавать футболиста "Зениту" за 40 миллионов евро.
Фото © ПФК ЦСКА
Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич возобновил тренировки в составе клуба. Об этом сообщается в твиттере армейцев.
"Никола Влашич прибыл в Москву и сегодня провёл тренировку с армейцами", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.
На этой неделе журналист Экрем Конур сообщил, что ЦСКА согласился отдать Влашича в аренду "Милану" с обязательством последующего выкупа за €25 млн. Официального подтверждения эта информация не получила.
На прошлой неделе журналист "Матч ТВ" Нобель Арустамян сообщал, что в ЦСКА насчёт возможного перехода Влашича обращался технический директор "Милана" Паоло Мальдини.
На Евро-2020 Влашич провёл за сборную Хорватии четыре матча, отметившись голом в игре с Шотландией (3:1). Команда дошла на турнире до 1/8 финала, уступив Испании в дополнительное время (3:5).
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Влашич выступает за ЦСКА с августа 2018 года. В составе армейцев он провёл 103 встречи во всех турнирах, забил 33 мяча и сделал 20 голевых передач.
В прошлом году хорвата пытался приобрести "Зенит". Тогда петербургский клуб предлагал ЦСКА сначала 25 миллионов евро, а затем — 40 миллионов, однако получил отказ от армейцев.
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