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Журналист Арустамян сообщил о переговорах ЦСКА по трансферу лидера команды

В минувшем сезоне армейцы заняли шестое место в таблице чемпионата России и впервые за последние 20 лет не смогли пробиться в еврокубки.

9 июля, 14:09
<p>Фото © ПФК ЦСКА</p>

Фото © ПФК ЦСКА

"Милан" обращался в ЦСКА насчёт возможного приобретения лидера армейского клуба Николы Влашича. Об этом в своём телеграм-канале сообщает журналист "Матч ТВ" Нобель Арустамян.

"Единственный клуб, который пока напрямую связывался с ЦСКА по хорвату, это "Милан". Накануне в клуб обратился лично Паоло Мальдини — технический директор пообщался с ЦСКА на предмет перехода. "Милан" впечатлён игрой Влашича на Евро (Никола забил Шотландии) и к тому же ищет замену Хакану Чалханоглу — турок недавно переметнулся в "Интер", — написал Арустамян.

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По словам журналиста, "Милан" рассчитывает сначала взять Влашича в аренду, а затем выкупить его контракт. При этом ЦСКА в ходе переговоров настаивает на продаже игрока за серьёзную сумму.

"У ЦСКА позиция чёткая: если и продавать Влашича, то только за серьёзные деньги. В контракте прописана цена: 35 млн евро. Очевидно, клубам придётся искать оптимальное решение для всех", — отметил он.

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Влашич выступает за ЦСКА с августа 2018 года. В составе армейцев он провёл 103 встречи во всех турнирах, забил 33 мяча и сделал 20 голевых передач.

В прошлом сезоне ЦСКА занял шестое место в таблице чемпионата России и впервые за последние 20 лет не смог пробиться в еврокубки. 15 июня в отставку ушёл главный тренер команды Ивица Олич, исполняющим обязанности наставника назначили Алексея Березуцкого.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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