Главный тренер ЦСКА Ивица Олич ушёл в отставку

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич покинул свой пост. Об этом сообщается на сайте столичного футбольного клуба.

"Мы благодарны Ивице за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!" — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначен бывший игрок клуба Алексей Березуцкий.

Олич начал тренерскую карьеру в 2017 году, став помощником главного тренера сборной Хорватии. В марте 2021-го он возглавил ЦСКА, сменив во главе клуба Виктора Гончаренко. Контракт 41-летнего специалиста с красно-синими был рассчитан до июня 2022 года.

Под руководством Олича армейский клуб финишировал на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России и впервые за последние 20 лет не смог пробиться в еврокубки.