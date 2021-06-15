Главный тренер ЦСКА Ивица Олич ушёл в отставку
Соглашение армейского клуба с 41-летним хорватским специалистом было рассчитано до июня 2022 года.
Фото © Олег Бухарев / ТАСС
Главный тренер ЦСКА Ивица Олич покинул свой пост. Об этом сообщается на сайте столичного футбольного клуба.
"Мы благодарны Ивице за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!" — говорится в сообщении клубной пресс-службы.
Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначен бывший игрок клуба Алексей Березуцкий.
Олич начал тренерскую карьеру в 2017 году, став помощником главного тренера сборной Хорватии. В марте 2021-го он возглавил ЦСКА, сменив во главе клуба Виктора Гончаренко. Контракт 41-летнего специалиста с красно-синими был рассчитан до июня 2022 года.
Под руководством Олича армейский клуб финишировал на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России и впервые за последние 20 лет не смог пробиться в еврокубки.
В ходе игровой карьеры Олич с 2003 по 2006 год выступал за ЦСКА. В составе команды он стал трёхкратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА.
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