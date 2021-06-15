Суд в Москве арестовал на два месяца мужчину, пырнувшего ножом хоккеиста Ямщикова

Сегодня Тверской суд Москвы на два месяца арестовал Романа Шаруна, подозреваемого в нападении на хоккеиста Даниила Ямщикова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступило ходатайство в отношении Романа Шаруна об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Он подозревается в совершении преступления по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Суд ходатайство следствия удовлетворил", — заявили в пресс-службе.

По информации столичного ГУ МВД РФ, по факту получения Ямщиковым ножевого ранения возбуждено уголовное дело. В главке также уточнили, что пострадавший хоккеист получил глубокое ранение шеи.