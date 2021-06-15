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Суд в Москве арестовал на два месяца мужчину, пырнувшего ножом хоккеиста Ямщикова

В ходе конфликта в центре столицы спортсмен получил глубокое ранение шеи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

15 июня, 17:17
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Сегодня Тверской суд Москвы на два месяца арестовал Романа Шаруна, подозреваемого в нападении на хоккеиста Даниила Ямщикова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступило ходатайство в отношении Романа Шаруна об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Он подозревается в совершении преступления по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Суд ходатайство следствия удовлетворил", — заявили в пресс-службе.

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По информации столичного ГУ МВД РФ, по факту получения Ямщиковым ножевого ранения возбуждено уголовное дело. В главке также уточнили, что пострадавший хоккеист получил глубокое ранение шеи.

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Напомним, инцидент произошёл в ночь на 13 июня на Цветном бульваре у ресторана "Тануки". В ходе завязавшегося конфликта один из двоих мужчин пырнул ножом оппонента — хоккеиста Даниила Ямщикова. Его экстренно госпитализировали с места происшествия. Согласно информации источника Лайфа, 24-летний спортсмен был доставлен в НИИ имени Склифосовского с ножевым ранением. О его нынешнем состоянии пока не сообщается.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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